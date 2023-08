Wygląda na to, że najstarszy syn Małgorzaty Rozenek , mimo młodego wieku, już doskonale wie, czym chce zająć się w przyszłości. 14-letni Stanisław, który jest owocem pierwszego małżeństwa gwiazdy z Jackiem Rozenkiem, ma prawdziwy talent! Kiedy nastolatek opublikował w mediach społecznościowych swoje projekty internauci nie mogli w to uwierzyć. Jak się okazuje, dumna mama bardzo go w tym wspiera. Zobacz także: Małgorzata Rozenek pokazała świąteczne prezenty Henia. "Otoczony tyloma rzeczami nie będzie się niczym cieszyć" Syn Małgorzaty Rozenek chce zostać projektantem. Będzie ubierał słynną mamę? Jak się okazuje najstarszy syn Małgorzaty Rozenek odziedziczył po stylowej mamie miłość do mody, a kiedy postanowił zorganizować na swoim InstaStories małe Q&A, jedną ze swoich odpowiedzi zaskoczył wszystkich. 14-latek zdradził, że w przyszłości chciałby zostać projektantem! Co więcej już teraz tworzy swoje pierwsze ubrania, a efekty pracy chętnie publikuje w mediach społecznościowych. Niektórzy internauci już teraz zarzekają się, że nosiliby jego projekty. - Masz talent! - Taką bluzkę mogłabym mieć - Genialne - Nosiłabym! Nastolatek jest bardzo kreatywny, a do stworzenia jednego ze swoich patchworkowych projektów zainspirował się prawdziwą ikoną kina - Audrey Hepburn. Wygląda na to, że doskonale wiemy, kto w przyszłości będzie ubierał Małgorzatę Rozenek. Dumna mama bardzo wspiera Stasia, tak samo jak Radosław Majdan. Małżeństwo nie ukrywa, że jego talent robi na nich ogromne wrażenie. Stasiu to jest piękne - skomentowała jeden z projektów Małgorzata Rozenek Zgadzacie się z gwiazdą? Stanisław Rozenek zdradził, że w przyszłości chce zostać projektantem! 14-latek uszył już swoje pierwsze projekty. ...