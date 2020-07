Syn Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana miał mieć inaczej na imię: "Małgosia jeszcze w drodze do szpitala obstawała za..."

10 czerwca 2020 roku na świat przyszedł syn Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana - Henryk. Okazuje się jednak, że ich pierwsze wspólne dziecko pierwotnie miało dostać inne imię. Tak, zgadza się! Rozenek i Majdan jeszcze przed przyjazdem do szpitala, chcieli dać mu na imię Franciszek. Co się jednak stało, że w ostatniej chwili zmienili zdanie?

(...) Małgosia nie mogła doczekać się, aż jej trzeci syn przyjdzie na świat. Do samego końca nie wiedziała, jak go nazwie. Wiedziała jednak, że będzie to staropolskie imię, ponieważ ma do takich słabość. Jeszcze w drodze do szpitala obstawała za Franciszkiem, ale kiedy chłopiec pojawił się na świecie, podjęli z Radkiem decyzję, że będzie to Henryk - powiedział w rozmowie z Plotek.pl informator z otoczenia rodziny.