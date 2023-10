Syn Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana jest już na świecie! Dokładnie dziś, w środę 10 czerwca, mąż gwiazdy TVN przekazał swoim fanom radosną wiadomość o narodzinach dziecka. Radosław Majdan opublikował zdjęcia ukochanej żony i syna i zdradził, że maleństwo otrzymało piękne imię Henryk.

To najszczęśliwszy dzień mojego życia????????????dzisiaj o godzinie 6.35 urodził się nasz piękny synek❤️ Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny???? 3900 kg / 58 cm ???? snuje już co do Niego plany???? treningowe???? Przed Wami HENIO❤️ #dzidziuśmajdana- napisał dumny tata.