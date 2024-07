Karolina Malinowska jest jedną z tych gwiazd, które bez żalu poświęcają się życiu rodzinnemu i po urodzeniu dzieci mocno ograniczyły swoją aktywność w show-biznesie. Gwiazda potrafi też z humorem i dystansem opowiadać w wywiadach o macierzyństwie i wychowywaniu aż trójki pociech. Przypomnijmy: "Nie mam czasu zjeść i dospać"

Obecne była modelka skupia się na opiece nad swoim trzecim synem Julianem. Chłopiec przyszedł na świat kilka miesięcy temu, ale do tej pory Malinowska i Janiak nie zdecydowali się go pokazać publicznie przy okazji jakiegoś wydarzenia czy sesji zdjęciowej. Tylko na AfterParty.pl pierwsze symboliczne zdjęcie malucha. Witamy w show-biznesie :)

Była modelka nie zamierza jednak całkowicie rezygnować z aktywności zawodowej. Wręcz przeciwnie - w lutym rusza jej kolejny projekt. Malinowska otwiera bowiem, jak sama określa, swoje czwarte dziecko czyli portal XXXY.pl, który został stworzony z myślą o młodych rodzicach. Co ciekawe, jedną z felietonistek będzie babcia Karoliny. Zanim ruszy strona, zachęcamy do odwiedzania oficjalnego Facebooka.



W naszym internetowym świecie dostępnych jest mnóstwo portali o tematyce dziecięcej. Spytacie więc po co kolejny? Aby nareszcie znaleźć to czego szukamy. Tak powstało moje "czwarte dziecko " www.xxxy.pl bo wszystko zaczyna się od kobiety i mężczyzny. Znajdziecie tu niebanalne tematy, zaciekawią Was świetne wywiady nie tylko ze znanymi i lubianymi, ale przede wszystkim ciekawymi ludźmi. Szata graficzna opracowana w taki sposób żeby oglądanie strony nie było dla rodzica wizualną pastelową torturą i świat dziecka, który edukuje i zaciekawia - zdradza Malinowska.