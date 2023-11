Krzysztof Miecugow (ur. 1984 r.) - syn Grzegorza Miecugowa - zadebiutował w "Szkle kontaktowym" w odcinku noworocznym. Kim jest Krzysztof Miecugow i co robi na co dzień? Podobnie jak jego ojciec, Krzysztof pasjonuje się dziennikarstwem. Pracuje w TVN24 BiŚ (wcześniej w CNBC Biznes) i jak widzieliśmy w "Szkle kontaktowym", na wizji radzi sobie naprawdę genialnie! Co jeszcze o nim wiemy?

Krzysztof Miecugow - co o nim wiemy?

Krzysztof Miecugow urodził się w 1984 roku. Krzysztof Miecugow jest chory na cukrzycę. Tata Grzegorz mówił o tym w wywiadzie z Jolantą Pieńkowską pięć lat temu.

Pamiętam jak Joanna powiedziała, że u Krzyśka wykryto cukrzycę i to był prawdziwy cios. A Krzysiek wam obojgu pokazał, że daje radę i myślałam, że taka siła pomaga - powiedziała Pieńkowska w wywiadzie z Miecugowem. Nauczył się z tym żyć - odpowiedział Grzegorz Miecugow.

Krzysztof Miecugow nauczył się żyć z chorobą i jest ona dla niego już jego stałą częścią życia. Mimo przeciwności losu, Krzysztof realizuje się na polu prywatnym, jak i zawodowym. Myślicie, że w przyszłości zastąpi ojca i zagości na stałe w "Szkle kontaktowym"?

Krzysztof Miecugow - syn Grzegorza Miecugowa - tak teraz wygląda.

Myślicie, że zastąpi swojego ojca?