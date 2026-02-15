Roksana Węgiel to uwielbiana polska artystka młodego pokolenia, która prężnie rozwinęła swoją karierę i nieustannie tworzy nową muzykę. Na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych Roxie uchyliła kolejnego rąbka tajemnicy przed fanami. To wydarzy się już za kilka dni, a wielbiciele z niecierpliwością czekają na ten moment.

Roksana Węgiel ogłasza radosne wieści! Jej mąż komentuje

Roksana Węgiel nie zawodzi swoich fanów. Dopiero co media obiegła wiadomość o tym, że Roxie wystąpi na Roztańczonym PGE Narodowym, a teraz zaskakuje kolejnymi nowinami. Właśnie ogłosiła, że 17 lutego ukaże się jej najnowszy utwór pt. „Na szeroką wodę”.

Roksana zaprezentowała się w ogromnym białym futrze na tle lodu i śniegu. Wygląda zjawiskowo, co jednogłośnie przyznali jej fani. Wśród komentujących znalazła się nawet Julia Wieniawa, która wyraziła swój szczery zachwyt.

Ale fooota napisała Julia Wieniawa.

Pod radosną nowiną Roksany Węgiel nie mogło zabraknąć komentarza od jej ukochanego, Kevina Mgleja. Mąż artystki z zachwytem zwrócił się do Roxie.

Nie mogę się doczekać napisał Kevin Mglej.

Roxie Węgiel wystąpi na Roztańczonym PGE Narodowym. Wielkie wyróżnienie artystki

Roksana Węgiel to artystka, która doskonale odnajduje się w branży muzycznej. Już jako dziecko zwyciężyła w programie „The Voice Kids”, a później w 2018 roku wygrała Eurowizję Junior. Oprócz spektakularnych wygranych Roxie nieustannie pracuje nad nowymi utworami i konsekwentnie rozwija swoją karierę.

Teraz wokalistkę spotkało wyjątkowe wyróżnienie. Media obiegła wiadomość, że Roksana Węgiel wystąpi na wydarzeniu „Roztańczony PGE Narodowy”. To jej debiut na tej scenie, na który z niecierpliwością czekają wszyscy fani. Wydarzenie odbędzie się już 10 października. Niewykluczone, że podczas koncertu publiczność usłyszy na żywo wyczekiwany utwór „Na szeroką wodę”.

Debiut, na który czekaliśmy. @roxie_wegiel dołącza do jubileuszowej edycji Roztańczonego PGE Narodowego. Nowoczesne brzmienia, sceniczna charyzma i hity, które rozpalają publiczność od pierwszej sekundy ogłosili we wpisie.

