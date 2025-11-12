Allan Krupa z blondynką. Internauci nie kryją zaskoczenia

Allan Krupa, 21-letni syn Edyty Górniak, znów przyciąga uwagę mediów. Jeszcze niedawno jego związek z Nicol Pniewską, córką znanego influencera i kolekcjonera ekskluzywnych marek, był szeroko komentowany przez media i internautów. Ich relacja nie przetrwała jednak próby czasu i zakończyła się kilka miesięcy temu. Po rozstaniu Allan postanowił skupić się na własnej karierze. Choć wcześniej planował zostać żołnierzem, obecnie realizuje się jako DJ i aktywnie uczestniczy w polskim show-biznesie. Jego życie prywatne od lat wzbudza ogromne emocje, a teraz znów stało się gorącym tematem.

Allan Kurpa pokazał zdjęcie z tajemniczą blondynką

Zaskoczeniem dla fanów było nowe zdjęcie, które Allan Krupa opublikował na swoim Instagramie. Na fotografii widać tajemniczą blondynkę, a zdjęcie opatrzone zostało emotikonem czerwonego serca. Ten gest wystarczył, by w sieci zawrzało od domysłów. To jednak nie koniec. Wśród opublikowanych przez Allana materiałów pojawiło się również krótkie nagranie, na którym można dostrzec kobiecą dłoń podczas wspólnego posiłku. Dla wielu fanów było to jednoznacznym sygnałem, że w życiu Krupy pojawiła się nowa partnerka.

Na razie tożsamość kobiety pozostaje nieznana. Allan Krupa nie podał żadnych szczegółów, które mogłyby zdradzić, kim jest osoba towarzysząca mu na zdjęciach. Brak oficjalnego komentarza tylko podsyca spekulacje internautów. Jedno jest pewne, nie jest to Nicol Pniewska, z którą Allan rozstał się kilka miesięcy temu. Internauci błyskawicznie zauważyli zmianę wizerunku kobiety u jego boku i zaczęli zadawać pytania. Czy to tylko przyjaciółka, czy nowa miłość? Tego na razie nie wiadomo.

Allan Krupa - życie prywatne syna Edyty Górniak

Od najmłodszych lat Allan Krupa był w centrum zainteresowania mediów, głównie jako syn jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek - Edyty Górniak. Każdy jego krok był obserwowany, a każde zdjęcie analizowane przez fanów i media.

Choć Allan próbuje budować swoją niezależną karierę, jego życie uczuciowe nieustannie przyciąga uwagę. Zarówno związek z Nicol Pniewską, jak i obecna tajemnicza relacja, stały się tematem publicznych dyskusji. Nowa publikacja w mediach społecznościowych jedynie zaostrzyła tę ciekawość.

Czy to Twoja nowa dziewczyna?

Znowu zakochany?

- to tylko niektóre z licznych pytań, które pojawiły się pod opublikowanymi materiałami. Obserwatorzy syna Edyty Górniak doszukują się każdego możliwego szczegółu, który mógłby wskazywać na nową relację.

