1 z 5

Od jakiegoś czasu Edyta Górniak jest związana z 35-letnim amerykańskim aktorem. Gwiazda nie ukrywa swojego ogromnego szczęścia - chętnie pokazuje fotografie ze swoim mężczyzną na Instagramie. Od razu widać, że to wielka miłość! Tylko co na to Allan, syn Edyty Górniak? Czy polubił nowego partnera mamy? Już to wiemy! Zobacz na następnej stronie, co Allan Krupa sądzi o ukochanym Edyty Górniak.

Zobacz: Joanna Krupa i Edyta Górniak jak siostry! Piosenkarka pokazała się bez makijażu!

Przeczytaj też: Kim jest nowy partner Edyty Górniak? To znany aktor! "Jest szaleńczo zakochana" ZDJĘCIA