Okazuje się, że Edyta i William poznali się już kilka miesięcy temu w jednej z amerykańskich restauracji, gdzie wokalistka była ze znajomymi. Górniak od razu wpadła młodemu aktorowi w oko, ale początkowo nie była zainteresowana tą znajomością. Powód? Spotykała się wówczas z pewnym prawnikiem, ale ten związek nie przetrwał próby czasu. Okazuje się, że William podbił serce gwiazdy do tego stopnia, że artystka zaprosiła go do Polski!