Syn Edyty Górniak, Allan Krupa, chce zrzec się nazwiska ojca i przyjąć nowe – po mamie. Dlaczego?

Do tej decyzji Allan Krupa dojrzewał kilka lat. Teraz ostatecznie zdecydował, że chce zmienić nazwisko z Krupa na Górniak. Czy to w ogóle możliwe?

Do tej decyzji dojrzewał przez kilka lat. Teraz syn Edyty Górniak, 17-letni Allan Krupa zdecydował ostatecznie, że chce zmienić nazwisko. Powód? Od kilku lat nie ma żadnego kontaktu z ojcem, Dariuszem Krupą, co utrudnia mu przede wszystkim załatwianie spraw urzędowych. Jak donosi "Party" artystka i jej syn planują rozpocząć odpowiednie procedury już jesienią, by Allan, jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia, mógł nosić takie samo nazwisko, jak mama.

Dlaczego Allan Krupa chce zrzec się nazwiska ojca?

W czerwcu 2020 roku Dariusz Krupa wyszedł przedterminowo na wolność. Muzyk trafił tam w 2017 roku, tuż po tym, jak został skazany na sześć lat więzienia za śmiertelne potrącenie kobiety na pasach. Od tego czasu nie odezwał się ani do Allana, ani do byłej żony. Okazuje się, że artystka nigdy nie ograniczyła byłemu mężowi praw rodzicielskich. Chciała, by mimo tego, co się wydarzyło, miał kontakt z synem... Czy Górniak zachęcała Allana, by odnowił kontakty z Krupą?

Mój syn jest młodym, ale bardzo świadomym człowiekiem. Wiele wyborów pozostawiam jemu. Na szczęście w większości kwestii się zgadzamy – mówiła nam rok temu Górniak.

Okazuje się, że Allan miał ogromny żal do ojca o brak kontaktu. Jeśli Dariusz Krupa chciałby odzyskać zaufanie syna, musiałby się bardzo postarać. Brak ojca i jego milczenie nastolatek podsumował jakiś czas temu na Instagramie.

„Mamuś, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca”, napisał wymownie Allan Krupa

Kiedy Allan Krupa zyska nowe nazwisko?

Jak udało się ustalić „Party”, procedurę zmiany nazwiska syna Edyta Górniak chce zacząć tuż po wakacjach.

Będzie to skomplikowane, bo Edyta ostatecznie nie ograniczyła Dariuszowi praw rodzicielskich – mówi informator magazynu. – Allan ma 17 lat i formalnie wciąż potrzebuje zgody obojga rodziców, by m.in. wyrobić sobie paszport. W jego imieniu Edyta złoży wniosek do sądu rodzinnego o wydanie zgody na zmianę nazwiska syna z Krupa na Górniak – dodaje.

Jesienią Edyta Górniak w imieniu syna złoży wniosek do sądu rodzinnego. Ile może potrwać cała procedura? Okazuje się, że na upragnioną zmianę nazwiska Allan Krupa może poczekać nawet kilka miesięcy. Chyba, że sąd rodzinny rozpatrzy ich wniosek w trybie przyspieszonym.