Edyta Górniak sprawiła synowi Allanowi Krupie wymarzony prezent urodzinowy! Sama długo nie mogła sobie na to pozwolić...

Aż trudno w to uwierzyć! 27 marca syn Edyty Górniak, Allan Krupa skończył 17 lat! Z tej okazji artystka podarowała ukochanemu jedynakowi wyjątkowy prezent. Jaki? To coś, na co sama mogła pozwolić sobie dopiero niedawno...

Allan po mamie odziedziczył muzyczny słuch, ale zamiast śpiewać, woli komponować utwory i jako DJ robić muzyczne miksy. Nastolatek potrafi grać też na pianinie. Co ciekawe, Krupa nie chciał profesjonalnie kształcić się w tym kierunku, dlatego postawił na swoją druga pasję, jaką są militaria. Po gimnazjum syn Górniak rozpoczął edukację w liceum wojskowym, a swój wolny czas najchętniej spędzał na strzelnicy, gdzie pracował jako wolontariusz.

Wkrótce Allan pochwali się nową umiejętnością, którą nabędzie dzięki prezentowi od mamy, a być może za kilka miesięcy będzie nawet mógł... rywalizować z Edytą Górniak! O co dokładnie?

Co Edyta Górniak kupiła Allanowi Krupie na urodziny?

W dniu urodzin Edyta Górniak złożyła synowi życzenia nie tylko osobiście, ale również za pośrednictwem Instagrama. Z tej okazji opublikowała też wzruszający filmik, na którym ujęła ważne chwile spędzone z Allanem na przestrzeni ostatnich lat.

"Nie wiem kiedy, nie wiem jak minęło 17 lat... Pamietam każdy dzień Twojego życia Synek. Twój pierwszy płacz, zachrypnięty, jakbyś prześpiewał koncert rockowy. Ty dziś wiesz i rozumiesz o wiele więcej, niż ja w Twoim wieku. Jestem dumna z Twojego rozwoju i planów", napisała Edyta Górniak.

Wokalistka nie ukrywa, że Allan, jak na swój wiek, jest bardzo dojrzałym i odpowiedzialnym człowiekiem. Wiele w życiu zaznał, a z racji tego, kim są jego rodzice, przeszedł przyspieszony kurs dojrzewania. Mimo to chłopak świetnie sobie radzi i, jak na razie podejmuje decyzje, z których mama jest dumna.

"Przykro mi, że przyszło Ci żyć w tak wymagających czasach, ale zawsze szybko adaptujesz się do okoliczności, więc wiem, że sobie poradzisz. Jesteś mądry. Kocham Cię i życzę Ci, abyś zawsze świadomie kreował własną rzeczywistość. Abyś oddawał Energię tylko tam, gdzie warto ją dedykować. Abyś ufał Bogu i ufał sobie. Abyś mądrze wybierał. Rób tylko to, co nie rani innych i tylko to, co daje Ci szczęście", zyczyła synowi Edyta Górniak.

Jaki prezent dołaczyła Górniak do życzeń dla syna? Okazuje się, że w prezencie urodzinowym od mamy Allan Krupa dostał wymarzony kurs na prawo jazdy! Podobno nastolatek marzył o nim od czasu, gdy Edyta wzięła udział w programie "My Way", w którym uczyła się jeździć autem pod okiem profesjonalnych szkoleniowców. Wokalistka już wtedy przyznała, że jej syn znacznie szybciej opanował teorię i ma ją w jednym paluszku. Co więcej, Allan na planie show z uwagą przysuchiwał się uwagom i wskazówkom instruktorów, więc podstawy już zna. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, za zgodą mamy Allan będzie mógł zdać egzamin na prawo jazdy jeszcze przez 18. urodzinami. Pieniądze na wymarzone auto chłopak odkłada już od jakiegoś czasu. Kto wie, może mama – na poczet przyszłorocznego prezentu urodzinowego – dorzuci mu brakującą kwotę i Allan będzie cieszył się nie tylko zdanym egzaminem na prawo jazdy, ale i upragnionym samochodem.

Syn Edyty Górniak, Allan Krupa skończył 17 lat.

Edyta Górniak złożyła synowi życzenia pięknym wpisem na Instagramie.