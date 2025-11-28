Agnieszka Maciąg rozpoczęła swoją przygodę z modelingiem pod koniec lat 80. Szybko zyskała rozgłos i pracowała dla najbardziej prestiżowych domów mody na wybiegach w Mediolanie, Nowym Jorku i Paryżu. Jednak w połowie lat 90. zdecydowała się zakończyć międzynarodową karierę modelki. Jednym z powodów było macierzyństwo - została mamą i to zmieniło jej perspektywę. Od tej pory jej życie zaczęło obracać się wokół innych wartości.

Agnieszka Mociąg próbowała sił w branży muzycznej

W 1996 roku Agnieszka Maciąg wkroczyła na zupełnie inny tor kariery. Zaskoczyła wszystkich, wydając album muzyczny "Marakesz 5:30". Wystąpiła na prestiżowym festiwalu w Sopocie z zespołem De Mono oraz pojawiła się w sześciu teledyskach tej formacji. To był początek jej obecności w mediach jako artystki, ale i prezenterki. Prowadziła programy telewizyjne: "7 pokus" na RTL7, "Metamorfozy Fashion Café" na Polsat Café oraz "Mała czarna" w TV4.

Choć jej twarz wciąż była obecna na ekranie, wewnętrznie przechodziła przemianę. W 2006 roku nastąpił punkt zwrotny. Porzuciła show-biznes i wycofała się z życia medialnego. Od tej pory poświęciła się duchowości, zdrowemu stylowi życia oraz pisaniu. Warto przypomnieć, że Agnieszka Mociąg cudem przeżyła wypadek. To graniczne doświadczenie miało ogromny wpływ na jej dalsze życie.

Agnieszka Mociąg wycofała się z show-biznesu przed śmiercią

Agnieszka Maciąg zadebiutowała jako pisarka w 2006 roku, wydając tom poezji "Zielone pantofle". To rozpoczęło nowy etap w jej życiu. Przez kolejne lata wydała aż 19 książek, które zdobyły status bestsellerów. Jej publikacje obejmowały tematy związane z kulinariami, duchowością, samorozwojem oraz autobiografię. Jej ostatnią wydaną książką był "Dziennik Radości", który ukazał się w 2022 roku.

Na Instagramie Maciąg przestała się przedstawiać jako modelka czy prezenterka. Zamiast tego pisała o sobie jako o autorce książek i webinarów. Jej nowy wizerunek był całkowicie zgodny z wewnętrzną przemianą, jaką przeszła.

Po opuszczeniu mediów i rezygnacji z kariery w show-biznesie Agnieszka Maciąg skupiła się na rozwoju duchowym i propagowaniu zdrowego stylu życia. W mediach społecznościowych dzieliła się wiedzą, przemyśleniami i inspiracjami. W jednym z wywiadów opowiedziała o cudzie późnego macierzyństwa. Urodziła córkę po 40. roku życia, mimo że wcześniej pogodziła się z myślą, że nie będzie miała więcej dzieci.

Jej życie stało się harmonijne, spokojne i skoncentrowane na tym, co najważniejsze – rodzinie, duchowości i pomaganiu innym. Jej działalność literacka i internetowa zdobyła rzesze fanów, którzy cenili ją za autentyczność i mądrość.

