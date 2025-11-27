Agnieszka Maciąg rozpoczęła swoją błyskotliwą karierę w 1989 roku, zdobywając uznanie w prestiżowym konkursie nowojorskiej agencji modelek. Szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek lat 90. Pracowała na wybiegach w Nowym Jorku, Paryżu, Mediolanie i Berlinie, współpracując z największymi projektantami mody, takimi jak Lagerfeld, Cerruti, Biagiotti czy Escada.

Po urodzeniu syna Michała wróciła do Polski, gdzie nie zrezygnowała całkowicie z aktywności medialnej. Pojawiała się w teledyskach zespołu De Mono, wydała solowy album „Marakesz 5:30” oraz prowadziła programy telewizyjne, m.in. „Siedem pokus” w RTL 7. Była nie tylko modelką, ale także prezenterką i autorką książek o zdrowiu i duchowości.

Nagła śmierć Agnieszki Maciąg

O śmierci Agnieszki Maciąg poinformowano za pośrednictwem jej oficjalnego profilu na Instagramie. Bliscy zamieścili wzruszający wpis:

Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie... Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś Wolność...

Autorem fotografii towarzyszących wpisowi był Robert Wolański – partner życiowy Agnieszki Maciąg i znany fotograf. Para tworzyła głęboką i pełną czułości relację. Wspólnie wychowywali córkę Helenę, urodzoną w 2012 roku.

Opublikowała to krótko przed śmiercią

Pod koniec października Agnieszka Maciąg opublikowała na Instagramie swój ostatni post. Poświęciła go wdzięczności za to, co spotyka nas w życiu. Dziś jej słowa, w obliczu takiej tragedii, szczególnie dotykają.

Małe przypomnienie. Wdzięczność zaczyna się od jednego prostego słowa ''dziękuję'', ale żeby nadać jej moc, trzeba poczuć ją cały sercem. Im częściej mówisz ''dziękuję'', tym intensywniej promieniuje i wibruje w Twoim ciele i życiu niosąc dobroczynną przemianę. Potęgę wdzięczności możesz wykorzystać w życiu na trzy sposoby:1. Bądź wdzięczna za wszystko, co dostałaś w przeszłość2. Bądź wdzięczna za wszystko, co dostajesz w teraźniejszości3. Bądź wdzięczna za wszystko, czego pragniesz, tak jakby już się to stało.Te piękne wibracje przyciągają więcej dobra do Twojego życia.Praktykuj to jak najczęściej - w ten sposób zasiewasz energetyczne nasiona dobra w swoim życiu.Niech się mnożą i powiększają

Dramatyczna walka z chorobą nowotworową Agnieszki Maciąg

Agnieszka Maciąg przez wiele lat zmagała się z chorobą nowotworową. Po wcześniejszym zwycięstwie nad chorobą, w marcu 2025 roku, podczas jednego z webinarów poinformowała o jej nawrocie. Choroba miała nieustępliwy przebieg. Od tego momentu Agnieszka całkowicie wycofała się z życia publicznego, skupiając się na leczeniu oraz duchowym rozwoju.

Jej siła, spokój i oddanie duchowości towarzyszyły jej do końca. Ostatecznie zmarła 27 listopada 2025 roku, mając 56 lat.

