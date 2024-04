Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie sporo się dzieje wokół Sylwii Szostak. Wszystko przez medialne i nagłe rozstanie z mężem, Akopem Szostakiem. Tymczasem okazuje się, że życie towarzyskie trenerki personalnej kwitnie.

Sylwia Szostak oznaczyła Michała Koterskiego na zdjęciu

Sylwia Szostak i Akop Szostak przez długi czas żyli swoim idealnym życiem. Fit małżeństwo nie tylko cieszyło się miłością, ale także licznymi sukcesami, które osiągali w dziedzinie sportu oraz w mediach społecznościowych, gdzie stali się jedną z najpopularniejszych fitnessowych par. Zakochani przez długi czas uwielbiali dzielić się z fanami swoją codziennością, usłaną różami - i to dosłownie. W końcu Akop na codziennie obsypywał swoją ukochaną bukietami róż wielkości samego Akopa. Jednak do czasu. Aż do momentu, w którym Akop i Sylwia Szostak ogłosili rozstanie, zaznaczając, że to nie jest żart, ani nagła decyzja. Nie da się ukryć, że ta dwójka zszokowała swoją decyzją. Co teraz u nich słychać?

@sylviafitness

Po ogłoszeniu szokującej decyzji Akop i Sylwia Szostak nie zniknęli z mediów społecznościowych. Wręcz przeciwnie - ci są wciąż aktywni w sieci. Byli partnerzy zaznaczyli jednak, że odcinają się od tematów związanych ze związkiem. Z chęcią jednak pokazują inne rzeczy. Dietetyk i trener skupia się na tematach związanych ze sportem i zdrowym trybem życia. Tymczasem Sylwia Szostak z chęcią pokazuje także, co wypełnia jej czas po rozstaniu. Teraz ta niespodziewanie oznaczyła... Michała Koterskiego na swoim instagramowym profilu. Nie bez powodu!

Instagram @sylviafitness

Okazuje się, że gwiazda wybrała się na spektakl, w którym wystąpił Michał Koterski. Opublikowała nagranie z publiczności. Jak widać, ta na przedstawienie wybrała się z ukochaną aktora, Marceliną Koterską. Panie wspólnie bawiły się także po spektaklu, a Sylwia nie szczędziła licznych, instagramowych relacji. Po głośnym rozstaniu nie może narzekać na nudę i brak towarzystwa.

