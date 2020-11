Sylwia Przybysz jest w drugiej ciąży! Wpis nie pozostawia wątpliwości! Pokazała piękne zdjęcie z Jankiem Dąbrowskim

Sylwia Przybysz jest w kolejnej ciąży! 22-letnia wokalistka, która 14 stycznia tego roku po raz pierwszy została mamą, pokazała właśnie kolejne ciążowe zdjęcie. Podpis pod nim nie pozostawia wątpliwości.

Sylwia, razem z 24-letnim Janem Dąbrowskim, zostali bodaj najmłodszymi rodzicami w polskim show-biznesie. Dziś znów ogłaszają światu wspaniałą nowinę na swoich mediach społecznościowych!

Sylwia Przybysz pokazała na swoim profilu instagramowym piękne zdjęcie! Podpisała je krótko, ale wpis nie pozostawia wątpliwości:

Pod zdjęciem natychmiast zaroiło się od gratulacji.

Zobaczcie sami!

Jan Dąbrowski już jakiś czas temu mówił, że chciałby mieć dużo dzieci.

Też chcę mieć tak dużo dzieci, że będę mógł z nimi otworzyć drużynę piłkarską, boysband, orkiestrę symfoniczną. Mam dużo planów, zobaczymy czy zrealizujemy i przede wszystkim czy Sylwia się zgodzi na to – mówił w mediach społecznościowych. - Potem urodziła się Polcia i zauważyłem, że to nie jest takie proste, że to nie jest takie hop-siup, wychować dziecko, więc prawdopodobnie nie będzie to dwunastka, ale myślę, że podziałam.