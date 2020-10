Córeczka Sylwii Przybysz robi się coraz bardziej podobna do mamy! Nowe zdjęcie Poli nie pozostawia złudzeń 

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski na początku tego roku przywitali na świecie swoją pierwszą córeczkę. Pola rośnie jak na drożdzach, a jej najnowsze zdjęcie skradło serca internautów. To zdecydowanie najsłodsze ujęcie, jakie dziś zobaczycie w sieci. Fanki Sylwii twierdzą, że dziewczynka odziedziczyła po niej całą urodę. Zgadzacie się z tym?

Tak wygląda córka Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są najmłodszymi rodzicami w polskim show biznesie. Chociaż ich decyzja o powiększeniu rodziny w tak młodym wieku wielu zaskoczyła, to oni nie widzieliby się dziś w innej roli.

Młodzi rodzice, którym popularność przyniosło relacjonowanie swojego życia w sieci, zdecydowali, że nie będą pokazywać Poli zbyt często. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zrezygnowali z dzielenia się wspólnymi chwilami z córeczką. Zarówno Sylwia i jak i Jan co jakiś czas pokazują urocze zdjęcia z rodzinnego albumu. Dziś młoda mama podzieliła się pięknym zdjęciem Poli, która wyraźnie wykazuje zainteresowanie tym, co dzieje się za oknem:

Nasze maleństwo 💕 - podpisała fotografię

Internauci zauroczyli się dziewczynką, nie szczędząc komplementów pod nowym zdjęciem. Wiele osób wskazało na coraz większe podobieństwo Poli do Sylwii:

- Jejku jakie cudoo. Najsłodsza istotka na świecie ❤️❤️

- Piękności małe po mamusi 🤩😍❤️

- Ojoj ale maluszekk♥️💓♥️

- Przesłodka i prześliczna ❤️

- Ale szybko rośnie 🥺❤

- Cała mama! Piękna dziewczynka 💞

Pola na początku 2021 roku będzie już świętowała swoje pierwsze urodziny!

