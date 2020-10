Sylwia Przybysz pokazała urocze zdjęcie z Polą! Dziewczynka jest już naprawdę duża

Sylwia Przybysz 14 stycznia po raz pierwszy została mamą. Razem z Janem Dąbrowskim zostali bodaj najmłodszymi rodzicami w polskim show-biznesie. Choć początkowo musieli zmierzyć się z falą krytycznych komentarzy na temat wczesnego macierzyństwa, nie zwracali na nie uwagi i dziś dzielą się swoim szczęściem z fanami, od czasu do czasu, publikując rodzinne zdjęcia. Tym razem Sylwia Przybysz pokazała zdjęcia z jesiennego spaceru z Polą. Co za słodki widok!

Sylwia Przybysz pokazała urocze zdjęcie z Polą!

Po narodzinach Poli Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski zdecydowali, że nie będą zbyt często publikować zdjęć z córką w mediach społecznościowych. Konsekwentnie realizują swój plan, ale od czasu do czasu pokazują zdjęcia z córeczką. Dziewczynka rośnie, jak na drożdżach i jest coraz bardziej podobna do swojej mamy, co stale w komentarzach podkreślają Internauci. Teraz Sylwia Przybysz pochwaliła się na Instagramie nowymi zdjęciami z Polą. Dziewczynka jest naprawdę urocza...

Nasz słodziutki bobasek 💕 - napisała Sylwia Przybysz na Instagramie.

Fanki wokalistki są zachwycone jej zdjęciem z córeczką. Dziewczynka rośnie jak na drożdżach i już za parę miesięcy skończy roczek.

Jaki mały aniołek 😇💗 ale ta Polusia już duża😍mega urocze zdjęcie Piękne dziewczyny ❤️❤️

Sami spójrzcie na to urocze zdjęcie!

Zobacz także: Córeczka Sylwii Przybysz robi się coraz bardziej podobna do mamy! Nowe zdjęcie Poli nie pozostawia złudzeń

Sylwia Przybysz, co jakiś czas bierze udział w profesjonalnych sesjach z córeczką. To świetna pamiątka.

Instagram

Jeszcze niedawno Pola była małym słodkim bobasem, a już 14 stycznia będzie świętowała roczek.