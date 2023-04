Sylwia Przybysz przekazała radosną nowinę! "Dziś wielki dzień". Posypały się gratulacje

Sylwia Przybysz jest w kolejnej ciąży! 22-letnia wokalistka, która 14 stycznia tego roku po raz pierwszy została mamą, pokazała właśnie kolejne ciążowe zdjęcie. Podpis pod nim nie pozostawia wątpliwości. Sylwia, razem z 24-letnim Janem Dąbrowskim, zostali bodaj najmłodszymi rodzicami w polskim show-biznesie. Dziś znów ogłaszają światu wspaniałą nowinę na swoich mediach społecznościowych! Zobacz także: Córeczka Sylwii Przybysz robi się coraz bardziej podobna do mamy! Nowe zdjęcie Poli nie pozostawia złudzeń Czuj się pięknie w każdej sytuacji - zgarnij do SuperPharm kod rabatowy na wszystkie produkty. Sylwia Przybysz jest w drugiej ciąży Sylwia Przybysz pokazała na swoim profilu instagramowym piękne zdjęcie! Podpisała je krótko, ale wpis nie pozostawia wątpliwości: "3+1" Pod zdjęciem natychmiast zaroiło się od gratulacji. ale pięknie 🥰💛 gratulacje dla Was! - napisała m.in. Magda Bereda. omg! Gratulacje - to już Dawid Kwiatkowski. Zobaczcie sami! Wyświetl ten post na Instagramie. 3+1 💕 Post udostępniony przez Sylwia Przybysz (@sylwiaprzybysz) Lis 7, 2020 o 1:16 PST Jan Dąbrowski już jakiś czas temu mówił, że chciałby mieć dużo dzieci. Też chcę mieć tak dużo dzieci, że będę mógł z nimi otworzyć drużynę piłkarską, boysband, orkiestrę symfoniczną. Mam dużo planów, zobaczymy czy zrealizujemy i przede wszystkim czy Sylwia się zgodzi na to – mówił w mediach społecznościowych. - Potem urodziła się Polcia i...