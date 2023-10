Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski od maja sprawdzają się w roli rodziców nie dwóch, a trzech córek. Wygląda na to, że odnajdują się nowej konfiguracji świetnie, bo tak jak do tej pory, chętnie relacjonują fanom swoją codzienność związaną z rodzicielstwem. Tym razem Sylwia Przybysz pokazała fanom nowe ujęcie w pełnym, rodzinnym składzie. Internauci dostrzegają na fotografii zaskakujące podobieństwo.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski do tej pory wzbudzali duże zainteresowanie mediów i fanów, ale odkąd ich rodzina po raz kolejny się powiększyła, internauci z jeszcze większym zainteresowaniem śledzą losy młodych rodziców i ich pociech. Zachwycają się również tym, jak najmłodsza z sióstr, Jaśmina, rozwija się i rośnie.

Dopiero co okazało się, że rodzina Olgi Przybysz się powiększy, a teraz jej siostra, Sylwia, podzieliła się z obserwatorami na Instagramie wyjątkowym, rodzinnym kadrem.

Internauci najwyraźniej podzielili zachwyt Sylwii Przybysz nad najnowszym ujęciem z mężem i córkami, bo w komentarzach pojawiły się naprawdę liczne komplementy. Co ciekawe, fani dostrzegli ogromne podobieństwo między małą Jaśminą i jej tatą, Janem Dąbrowskim. Mają rację?

- Jaśmina to mały Jasiek!

- Cudowna rodzinka! Miło się na was patrzy❤️

- Pola modelka ????❤️

- Polcia i Nelcia są takie duże! A Jaśminka to totalny słodziak!????

- Aaaj jakie to jest piękne zdjęcie ????