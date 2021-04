Sylwia Przybysz pochwaliła się kolejnym nowym wózkiem. Ten model jest wart fortunę

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski niedawno przywitali na świecie swoje drugie dziecko. Piosenkarka i jej narzeczony chętnie dzielą się w sieci zdjęciami swoich pociech. Ostatnio para pochwaliła się fotografią z rodzinnego, wiosennego spaceru, a my patrzymy na najnowszy wózek w ich kolekcji. Ten model jest wart fortunę!

Sylwia Przybysz pochwaliła się kolejnym nowym wózkiem

Pod koniec marca Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski po raz drugi zostali rodzicami. Na świat przyszła ich córeczka, Nela, która od razu stała się ulubienicą internautów. Niestety, radość z narodzin kolejnego dziecka była poprzedzona nie tylko ogromnym stresem, związanym ze stanem zdrowia piosenkarki, ale też ogromnym hejtem, z jakim para musiała zmierzyć się tuż po ogłoszeniu radosnej nowiny. Ku zaskoczeniu młodych rodziców, wielu fanów ostro krytykowało ich decyzję o ponownym powiększeniu się ich rodziny. Co więcej, doszło nawet do tego, że artystka musiała zgłosić sprawę na policję.

Teraz, gdy od szczęśliwego rozwiązania minęły już dwa tygodnie, zakochani w pełni cieszą się urokami podwójnego rodzicielstwa, chwaląc się w sieci postępami w rozwoju swoich pociech. Niedawno pisaliśmy o tym, że Sylwia i Jan podzielili się na Instagramie relacją z pierwszego spaceru z córeczkami. Dziewczynki mają takie same wózki marki Cybex Priam by Jeremy Scott, warte ponad 10 tys. złotych. Taki sam model wybrali dla swoich pociech Lewandowscy czy Sylwia Bomba.

Teraz artystka i jej narzeczony z okazji świąt wielkanocnych podzielili się z instagramowymi obserwatorami kolejnym uroczym, rodzinnym zdjęciem. Na opublikowanej przez Sylwię fotografii, możemy zobaczyć jak artystka i jej ukochany wybrali się z córkami na wiosenny spacer. Uwagę zwraca jednak najnowsza "fura" małej Poli. Czerwona spacerówka to najnowszy nabytek w wózkowej kolekcji Sylwii i Jana. Wózek z kolekcji Cybex Petticoat by Jeremy Scott, to wydatek rzędu ok. 8 tys. złotych.

Patrząc na Instagram Sylwii, to już szósty wózek w ich kolekcji.

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski po raz drugi zostali rodzicami 22 marca 2021 roku. Mała Nela od razu stała się ulubienicą internautów.

Para pierwszy raz została rodzicami 14 stycznia 2020 roku. Wtedy na świat przyszła ich pierworodna córeczka - Pola.