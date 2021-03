Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz przeżyli bardzo trudne chwile przed porodem! "Zaczęło być niebezpiecznie"

Jan Dąbrowski opublikował w sieci nowy film, w którym opowiedział o trudnych chwilach przed narodzinami drugiej córki. Okazuje się, że tuż przed przyjściem na świat małej Neli, popularny youtuber otrzymał pozytywny test na koronawirusa. Jan Dąbrowski zdradził, jakie miał objawy i gdzie zamieszkał na czas izolacji.

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz dokładnie 22 marca po raz drugi zostali rodzicami. Na świecie pojawiła się córeczka pary, mała Nela- zakochani mają również starszą córkę, Polę. Jan i Sylwia chętnie pokazują w sieci zdjęcia na których możemy zobaczyć ich urocze pociechy. Ostatnio mogliśmy zobaczyć m.in. jak zabrali dziewczynki na pierwszy wspólny spacer. Teraz z kolei na youtube.com pojawił się nowy film w którym Jan Przybysz po raz pierwszy zdradza, że tuż przed narodzinami drugiej córki otrzymał pozytywny test na koronawirusa!

W pewnym momencie Sylwia miała coś takiego, że zaczęła już czuć takie jakby skurcze, one się w pewnym momencie nasiliły i tak myśleliśmy, że jesteśmy bardzo blisko porodu więc pojechaliśmy do szpitala i nam powiedziano, że rzeczywiście lada dzień może pojawić się nasza kochana Nelcia, więc musimy być gotowi bo to może być kolejnej nocy. Zaczęliśmy żyć troszeczkę w stresie. W zasadzie każdej nocy czuliśmy, że to może być ta noc- opowiada Jan Dąbrowski.