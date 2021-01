Sylwia Przybysz pierwszy raz od dawna pokazała ciążowy brzuszek. Poród tuż tuż! Fani: "ciąża Ci zdecydowanie służy"

Sylwia Przybysz niebawem po raz drugi zostanie mamą. Niestety zarówno dla piosenkarki jak i jej narzeczonego, Jana Dąbrowskiego, okres oczekiwania na pociechę nie jest zbyt łatwy. Najpierw fani krytykowali parę za to, że zbyt wcześnie zdecydowała się na kolejne dziecko, później internauci nie szczędzili Sylwii gorzkich słów, podkreślając, że zbyt szybko przytyła w ciąży. Nic więc dziwnego, że wokalistka od dłuższego czasu ukrywała swoje krągłości. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i podzieliła się z fanami uroczą brzuszkową sesją. Widać, że poród tuż tuż!

Na początku listopada Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski poinformowali fanów, że spodziewają się drugiego dziecka! Było to niemałym zaskoczeniem, ponieważ para na początku 2020 roku przywitała na świecie swoją pierworodną córeczkę - Polę. Niestety wśród licznych zachwytów nad stanem błogosławionym 22-letniej wokalistki, w sieci wylała się fala hejtu na zakochanych. Internauci nie tylko burzyli się nad młodym wiekiem przyszłych rodziców, ale też zarzucali im, że zbyt wcześnie zdecydowali się na kolejne dziecko.

Gdy negatywne komentarze nieco przycichły, Sylwia na prośbę fanów zaczęła publikować fotografie rosnącego brzuszka. Niestety i tym razem nie zabrakło wielu negatywnych komentarzy sugerujących, że artystka zdecydowanie za szybko tyje, co nie jest zdrowe, ani bezpieczne.

Również i tym razem Sylwia postanowiła się bronić, podkreślając, że zwiększanie masy ciała jest jak najbardziej normalne w jej stanie, a komentarze na temat jej wagi w ciąży są nie tylko krzywdzące, ale przede wszystkim nie na miejscu.

W ciąży przybiera się na wadze, to zupełnie normalne, zwiększa się ilość krwi o 1,5 litra. Do tego dochodzą wody płodowe, dziecko, łożysko, na przyrost wagi wpływa wiele czynników. [...] Człowiek wygląda wtedy na większego, bo po prostu puchnie i nie musi to być kwestia gromadzenia tkanki tłuszczowej, co również nie jest grzechem - grzmiała w mediach społecznościowych Sylwia Przybysz. Niech każdy zajmie się swoim życiem, a nie wytyka komuś, że przytył. To niegrzeczne i nieeleganckie, tym bardziej, jak się wypowiada na tematy, na które nie ma się pojęcia - dodała.