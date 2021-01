Sylwia Przybysz mocno skrytykowana za to, że... przytyła w ciąży! Młoda gwiazda stanowczo odpowiedziała

Sylwia Przybysz już niedługo po raz kolejny zostanie mamą. To dla niej oczywiście niezwykle wyjątkowy i radosny czas, jednak niektórzy "fani" wytykają Sylwii, że zbyt dużo przytyła. Piosenkarka postanowiła pokazać taki komentarz, w którym jedna z internautek w okropny sposób komentuje jej wagę. Przyszła mama postanowiła również na niego odpowiedzieć.

Ubiegły rok był dla Sylwii Przybysz i Jana Dąbrowskiego naprawdę wyjątkowy. Zakochani powitali na świecie swoje pierwsze dziecko - Polę, a także zaręczyli się! Ale wygląda na to, że również 2021 szykuje dla nich wiele pięknych niespodzianek. Tą najważniejszą i najpiękniejszą będzie oczywiście powitanie na świecie ich kolejnej pociechy! Sylwia jest bowiem w drugiej ciąży, a maleństwo już niedługo się urodzi.

Sylwia i Jan bardzo cieszą się, że już niedługo po raz kolejny zostaną rodzicami. Oczywiście zdecydowana większość internautów cieszy się razem z nimi i bardzo kibicuje tej parze. Ale niestety są też tacy, którzy wytykają narzeczonym, że zbyt szybko zdecydowali się na drugie dziecko, a także mają obiekcje do... wagi Sylwii.

Już jakiś czas temu piosenkarka na swoim Instagramie pokazała hejterskie komentarze, z którymi musi się mierzyć. Teraz po raz kolejny jedna z internautek zamieściła bardzo przykry wpis, w którym skrytykowała Sylwię za zbyt duże przytycie w ciąży.

Zwiększa się zapotrzebowanie kaloryczne - fakt. Ale usprawiedliwianie się, że się przytyło, bo się jest w ciąży nie jest prawdą. Przytyłaś, bo jadłaś więcej niż potrzebowałaś - to jedyny fakt. To, że przybywają zachcianki to jedno, ale bycie w ciąży nie jest efektem gromadzenia tkanki tłuszczowej. Sama z siebie się nie gromadzi - napisała jedna z internautek.

Sylwia postanowiła odpowiedzieć na ten komentarz.

Gadasz głupoty. W ciąży przybiera się na wadze, to zupełnie normalne, zwiększa się ilość krwi o 1,5 litra. Do tego dochodzą wody płodowe, dziecko, łożysko, na przyrost wagi wpływa wiele czynników. Słyszałaś kiedyś o zatrzymywaniu się wody w organizmie w ciąży? Człowiek wygląda wtedy na większego, bo po prostu puchnie i nie musi to być kwestia gromadzenia tkanki tłuszczowej, co również nie jest grzechem.