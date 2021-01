Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz pokazali projekt nowego domu! Będzie dwa razy większy niż ten Bardowskich! 

Nie jest tajemnicą, że Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz marzą o dużej rodzinie. W tym roku przywitają na świecie swoją drugą pociechę. Kilka dni temu młodzi rodzice świętowali pierwsze urodziny swojej pierwszej córeczki Poli. Lada chwila na świecie pojawi się kolejne maleństwo. W bliskiej przyszłości Jan i Sylwia chcą zamienić swoje mieszkanie na ogromny dom. Ich wymarzone lokum będzie miało aż 400 m2! Młodzi rodzice pokazali właśnie projekt swojego domu. Jak będą mieszkać?

Zobacz także: Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski urządzili bajkowe przyjęcie z okazji pierwszych urodzin Poli!

400 m2 dom Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz szykują się na ogromne zmiany w swoim rodzinnym życiu. Nie tylko lada chwila przywitają na świecie swoje drugie dziecko, ale również planują swój ślub oraz przeprowadzkę do nowego domu! Właśnie pokazali bryłę wymarzonego lokum, które będzie miało aż 400 m2! Dlaczego chcą mieć aż tak duży dom?

Rzeczywiście chcemy mieć tą dużą rodzinę to nie jest tak, że tylko gadamy, żeby usprawiedliwić coś ale też mamy duże rodziny. (...) Bardzo byśmy chcieli zorganizować fajną imprezę rodzinną i zaprosić obydwie rodziny ale w tym momencie niemożliwe jest zaproszenie nawet jednej całej. Musieliśmy zdecydować się na duży dom, żeby spełnić marzenie i np. zorganizować Wigilię i zaprosić dwie rodziny - mówili w swoim najnowszym filmie na Youtube.

Jak więc będzie wyglądało ich nowe lokum? Ogromny metraż robi wrażenie! Będzie to dom z piętrem i poddaszem. Będą aż trzy tarasy użytkowe, z czego jeden na dole i dwa na piętrze. Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz ze szczegółami opowiedzieli o tym, jak będzie wyglądał ich wymarzony dom, przestawiając szczegółowy projekt.

Dom będzie składał się z przedpokoju, garażu z miejscem na dwa samochody, pomieszczenia gospodarczego, przestronnego salonu z wyjściem na ogromny taras, kuchni z wyspą i ścianą w zabudowie z ukrytymi drzwiami do spiżarni, małej toalety, kotłowni, zapasowej garderoby, łazienki oraz trzech pokoi gościnnych, które w przyszłości mogą przekształcić się w pokoje dla dzieci, To wszystko znajdzie się na parterze domu. Co znajdzie się na górze?

Góra zagospodarowana będzie dwoma pokojami dedykowanymi dzieciom, tarasem górny, łazienką, główną sypialnią z wyjściem na ogromny taras oraz z prywatną garderobą i łazienką. Na górze znajdzie się także pralnia oraz dwa ogromne pomieszczenia 30 m2 i 50 m2 - w jednym znajdzie się pokój rozrywki a w drugim wygłuszone pomieszczenie, w którym będzie znajdowało się studio Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz.

Już nie możemy się doczekać aż zobaczymy efekt końcowy tego ogromnego domu!

Zobacz także: Sylwia Przybysz opowiedziała, dlaczego tak szybko zdecydowała się na drugie dziecko!

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz budują swój wymarzony dom. Podzielili się z fanami szczegółowym projektem swojego nowego lokum. Zdecydowanie robi wrażenie!

To będzie naprawdę dom marzeń! 400m2 pomieszczeń mieszkalnych robi wrażenie!

W życiu Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz wiele się dzieje! Oprócz budowy nowego domu, w bliskiej przyszłości planują również ślub, a lada chwila przyjdzie na świat ich drugie dziecko!