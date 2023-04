Sylwia Przybysz o końcówce ciąży: "Ostatnia prosta mocno daje w kość"

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski są od niedawna szczęśliwym małżeństwem oraz rodzicami dwójki uroczych dziewczynek: Poli i Neli. Sylwia i Jan tuż po ślubie wybrali się w podróż poślubną do Grecji i opublikowali masę zdjęć oraz filmików, w tym jedno nagranie na TikToku, na którym widać, jak młode małżeństwo obejmuje się i całuje. Pod filmikiem fani zaczęli wypytywać Sylwię, czy przypadkiem... nie spodziewa się trzeciego dziecka! Dzidzia numer trzy! Dokładnie już widać! Już na ślubnych filmach było widać! - pisali fani na profilu Sylwii. Sylwia Przybysz w trzeciej ciąży? Wydała oświadczenie Sylwia Przybysz postanowiła jak najszybciej zareagować na pojawiające się plotki dotyczące jej rzekomej trzeciej ciąży i wydała oświadczenie na Instastory w tej sprawie, ucinając tym samym wszelkie spekulacje: Urodziłam dwójkę dzieci i mam prawo mieć większy brzuszek. Po ciąży nie zawsze wszystko magicznie znika. Nie wyobrażam sobie napisać takiego komentarza do kogokolwiek i doszukiwać się ciąży, której nie ma. Na ślubnych filmikach było widać? - czytamy we wpisie Sylwii Przybysz. Sylwia Przybysz poprosiła również fanów o niekomentowanie jej sylwetki, ponieważ to naturalne, że ciało kobiety w ciąży i po porodzie bardzo się zmienia i nie wróci szybko do formy sprzed: Powiem więcej, uważam że dodatkowe kilogramy widać tak mniej więcej od trzech lat, od momentu kiedy zaszłam w pierwszą ciążę, bo są one ze mną od tego momentu, ale serio nie musicie mi ich wytykać, nazywając je kolejną ciążą, to turbo niemiłe. Dałam łapkę w dół - napisała dodatkowo Sylwia. Sylwia Przybysz dodała również, co zaskoczyło ją najbardziej we wpisach jej fanów: Najbardziej rozbawiła mnie sugestia, że mój ostatni TikTok to nagrany moment,...