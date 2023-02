Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski będą mieli bliźnięta? Youtuber zaskoczył nowym nagraniem

Jan Dąbrowski pokazał swoim fanom na kiedy został wyznaczony termin podłączenia prądu do jego nowego domu. Okazuje się, że popularny youtuber i Sylwia Przybysz będą musieli naprawdę długo czekać, żeby prąd dotarł do ich królewstwa. Jan Dąbrowski nie ukrywa, że jest zaskoczony pismem, które odebrał. Jego komentarz rozbawi Was do łez! Ruszyły prace na budowie domu Jana Dąbrowskiego i Sylwii Przybysz Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz w ostatnim czasie z pewnością nie mogą narzekać na nudę. Zaledwie kilka tygodni temu piosenkarka urodziła drugie dziecko, a na dodatek ostatnio ruszyły prace nad budową ich wymarzonego domu. Para już jakiś czas temu zdradziła, że ich wymarzone gniazdko będzie miało aż 400m2. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski w jednym z filmów opublikowanych na youtube.com przyznali, że nowy dom będzie ich kosztować prawdziwą fortunę. - Wiadomo, że te koszta się zmieniają w zależności od tego jeśli chcemy zastosować coś więcej pod siebie- mówił Jan. (...) Ja jestem nawet przygotowany na to, że będzie kosztować nawet dwa razy więcej niż sobie zakładamy. - Ja myślę, że dobry milion- oceniła Sylwia Przybysz. - Ja jestem przygotowany na to, że razem z ogrodem może to wynieść ostatecznie milion pięćset tysięcy- dodał Jan. Kilka dni temu Jan Dąbrowski zdradził swoim fanom, że prace na budowie domu już ruszyły. Niestety, teraz youtuber podczas relacji na InstaStories zdradził, że otrzymał pismo z którego wynika, że prąd do ich działki zostanie podlączony dopiero w... październiku 2022 roku.! Fajny termin podłączenia prądu do działki, taki nie za długi. Pierwszy rok po wybudowaniu, będziemy żyć na świeczkach i sile mechanicznej. Projektanci w domu planują już miejsce na ognisko do gotowania potraw - żartuje Jan Dąbrowski. Jak widać pomimo małych...