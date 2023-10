To wyjątkowo trudny czas dla Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka i... wyjątkowy wywiad z nimi. Para zwycięzców „Love Island” rozstała się ledwie tydzień temu. Jednak nadal, z konieczności, spędzali ze sobą dużo czasu, przygotowując się do kolejnego odcinka „Tańca z gwiazdami”. W piątek jednak pożegnali się z programem. Jak radzą sobie z rozstaniem? Czy myślą o sobie? Czy wyobrażają sobie związek z inną osobą? Zapytaliśmy ich o to podczas wspólnej rozmowy. I róznie dużo jak słowa powiedział nam ich wzrok, miny, gesty… Zresztą zobaczcie sami!

Sylwia i Mikołaj odpadli z programu w ostatni piątek: