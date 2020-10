"Taniec z gwiazdami": Sylwia Madeńska w pięknych słowach podziękowała Mikołajowi za udział w programie. "Wykonałeś naprawdę świetną pracę"

Sylwia Madeńska na swoim InstaStory opublikowała pierwsze nagranie po opuszczeniu "Tańca z gwiazdami". Tancerka podziękowała wszystkim za wsparcie i możliwość wzięcia udziału w show. Jednak najpiękniejsze słowa skierowała do swojego byłego partnera życiowego, z którym tańczyła w programie. Pomimo ich rozstania i odpadnięcia z "Tańca z gwiazdami", Sylwia jest bardzo dumna z Mikołaja. Zobaczcie, co powiedziała tancerka.

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak pożegnali się z programem "Taniec z gwiazdami". Dotychczas tworzyli parę nie tylko na parkiecie, ale również w życiu prywatnym. Niestety wszystko zmieniło się tydzień temu, gdy ku zaskoczeniu wszystkich, podjęli decyzję o rozstaniu. Sylwia i Mikołaj postanowili jednak odłożyć sprawy prywatne na bok i przez ostatni tydzień, kontynuowali wspólne treningi do tanecznego show. Sylwia i Mikołaj podczas ostatniego odcinka "Tańca z gwiazdami" zachowali się niezwykle profesjonalnie i chociaż z ich twarzy dało się odczytać smutek, to jednak dali z siebie wszystko i zatańczyli naprawdę przepięknie. Otrzymali 22 punkty za fokstrota, jednak decyzją widzów i jurorów, to właśnie oni pożegnali się z programem.

Sylwia Madeńska na swoim InstaStory właśnie zamieściła nagranie, w którym podziękowała między innymi produkcji "Tańca z gwiazdami" za możliwość udziału w show oraz widzom, za okazane wsparcie. Wyjawiła również, że ona i Mikołaj, spodziewali się, że mogą odpaść właśnie tego wieczoru.

Z jednej strony spodziewaliśmy się, że to może być nasz ostatni odcinek, poziom edycji jest wysoki, z drugiej strony jest taki ogromny smutek. Nie ukrywam, że uwielbiam być na tym parkiecie, świetnie się tam bawię, świetnie się tam spełniam, dlatego chciałam tańczyć jak najdłużej, ale tak musiało być, nic nie dzieje się bez przyczyny - powiedziała Sylwia Madeńska.

Ale najpiękniejsze słowa skierowała właśnie do swojego byłego partnera życiowego, z którym tańczyła w show - Mikołaja. Pomimo rozstania, Sylwia nie szczędziła mu ciepłych słów i jest naprawdę dumna z postępów, jakie wykonał Mikołaj.

Na koniec chciałam podziękować również mojemu partnerowi, Mikołajowi. Wykonałeś naprawdę świetną pracę. Początki z tańcem były ciężkie - jesteś sportowcem, masz pozbierane ciało i ciężko było czasem ruszyć tak zwanymi bioderkami, jednak uważam, że zrobiłeś ogromny postęp. Ostatni tydzień pokazał mi tak wiele, w porównaniu z bratem, jak umiałeś mu rozliczyć, pomóc, wytłumaczyć oraz to jak zatańczyłeś pięknie tego fokstrota. Uważam, że był to nasz najlepszy taniec i w końcu rozwinąłeś skrzydła w tańcu. Szkoda, że nie możemy tańczyć dalej, ale tak musiało być. Cieszę się że trochę zaraziłam się twoją swoją pasją - powiedziała Sylwia.

To naprawdę piękne, że pomimo rozstania, Sylwia skierowała do swojego byłego partnera tak wspaniałe słowa. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za ich dalsze życiowe sukcesy.

Tancerka podziękowała również produkcji programu i fanom, za ogromne wsparcie.

Sylwia i Mikołaj otrzymali za swojego fokstrota 22 punkty od jurorów. Niestety, był to ich ostatni taniec w "Tańcu z gwiazdami".