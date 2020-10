"Taniec z gwiazdami" 2020: Kto odpadł z programu? Emocjonalny występ Sylwii Madeńskiej i Mikołaja Jędruszczaka!

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" emocji nie brakowało! Tydzień temu z programem musieli pożegnać się Milena Rostkowska-Galant i Jacek Jeschke, a to oznacza, że zostało już tylko sześć par, które walczyły o zwycięstwo. Wśród nich Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak, niedawno zakończyli swój związek. Jak poradzili sobie z występem, który tak wiele ich kosztował? Zobaczcie, kto odpadł z programu i stracił szansę na Kryształową Kulę! Co jeszcze wydarzyło się w "Dancing with the stars"?

Tak prezentowała się punktacja w 4. odcinku "Taniec z gwiazdami"!

W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" pojawili się wyjątkowi goście. W pierwszej rundzie uczestnicy zatańczyli bez profesjonalnego tancerza, ale z zaproszoną przez siebie bliską osobą. Sylwia Lipka zachwyciła na parkiecie ze starszym o 6 lat bratem Danielem, ze swoim bratem Marcelem zatańczył też Mikołaj Jędruszczak, a Anna Karwan zdecydowała się na występ z córką Oliwką. Z kolei Julia Wieniawa zaprosiła do duetu swoją mentorkę z dzieciństwa, 75 -letnią p. Teresę.

Parą, która wzbudziła w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" największe emocje byli Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Przed występem poruszyli temat swojego rozstania, które jest dla nich obojga wyjątkowo trudne:

Podjęliśmy wspólną decyzję o rozstaniu. Ja nie ukrywam, że ją kocham. Z jednej strony jestem smutny, a z drugiej to daje nadzieję. - powiedział Mikołaj Jędruszczak. A Sylwia Madeńska dodała: To rozstanie pokazało tylko, jakim uczuciem go darzę .

W drugiej części programu pojawiły się bardzo osobiste dedykacje od uczestników dla bliskich osób. Sylwia Lipka taniec zadedykowała swojej mamie, mówiąc, że nie zawsze była idealną córką", Mikołaj Jędruszczak dedykację złożył swojemu tacie i wyznał, że to właśnie on jest jego autorytetem. Dedykację prosto z serca Anna Karwan złożyła swojemu nieżyjącemu tacie. Z kolei Julia Wieniawa taniec zadedykowała swojej babci, która mieszka w USA. Produkcja show zrobiła aktorce niespodziankę i mogła porozmawiać z babcią Bogusią dzięki połączeniu na żywo.

Najwięcej punktów według jury otrzymali Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino, a na najniższe noty tym razem zasłużyli Bogdan Kalus i Lenka Klimentowa. Oto to pełna punktacja:

Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska- 22 pkt.

Edyta Zając i Michał Bartkiewicz- 26 pkt.

Anna Karwan i Jan Kliment- 28 pkt. + 1 pkt.

Sylwia Lipka i Rafał Maserak- 26 pkt.

Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino- 29 pkt. + 1 pkt.

Bogdan Kalus i Lenka Klimentowa- 20 pkt. + 1 pkt.

Która para pożegnała się z programem?

Po podsumowaniu głosów jurorów i widzów z programem musieli pożegnać się Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska. Para na parkiecie dała z siebie wszystko.

Chciałbym podziękować Sylwii, że mnie znosiła przez tyle tygodni na sali - powiedział Mikołaj na koniec. Jeszcze raz dziękuję Sylwii.

Zobaczcie ich występ! Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak w pełnym profesjonalizmu tańcu.

Sylwia Lipka z bratem Danielem oraz Mikołaj Jędruszczak z bratem Marcelem.