Taniec z Gwiazdami Sylwia Lipka ma koronawirusa?! Jakie jest ryzyko, że zaraziła innych uczestników?

Sylwia Lipka ma koronawirusa – taka wiadomość pojawiła się w serwisie pudelek.pl. Jak się okazuje piosenkarka przed udziałem w próbach do kolejnego odcinka „Tańca z Gwiazdami” miała wykonany test, który wyszedł pozytywnie. Na miejscu przeprowadzono badanie jeszcze raz i znów dało pozytywny wynik. Kolejna próbka została wysłana do laboratorium, ale na podstawie poprzednich wyników Sylwia Lipka musiała wrócić do domu. Relację z przebiegu badań wokalistka umieściła na swoim TikToku, ale szybko ją usunęła. Wygląda na to, że przed widzami kolejny zaskakujący odcinek „Tańca z Gwiazdami”, w którym nie zobaczymy wszystkich par!

Koronawirus znów w "Tańcu z Gwiazdami"?

Nie da się ukryć , że 11. Edycja „Tańca z Gwiazdami” jest dosyć zaskakująca. Wiosną program został zawieszony przez wybuch epidemii koronawirusa, a teraz, kiedy Polska zmaga się z drugą falą zakażeń okazuje się, że kolejni uczestnicy nie pojawiają się w programie ze względu na pozytywny wynik testu i muszą udać się na kwarantannę. Tydzień temu taka sytuacja miała miejsce w przypadku Bogdana Kalusa, Lenki Klimentowej oraz jej męża Jana Klimenta.

Wszystko wskazuje na to, że w dzisiejszym odcinku może zabraknąć Sylwii Lipki, oczywiście, jeśli test wykonany w laboratorium okaże się pozytywny!

Test nr 2 dla pewności. Pozytwny x2 (...) Test nr 3 wysłany do laboratorium. Nie mogłam wziąć udziału w próbie, wyniki dostanę jutro - pisała wokalistka na TikToku.

W programie pozostało już zaledwie kilka gwiazd: Julia Wieniawa, Edyta Zając i Sylwester Wilk, który wrócił do show w poprzednim odcinku, co wywołało prawdziwą burzę w sieci!

Sylwia Lipka czeka na wynik kolejnego testu na koronawirusa.

Wokalistka razem z Rafałem Maserakiem zaszła naprawdę daleko w walce o Kryształową Kulę.