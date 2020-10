"Taniec z Gwiazdami": Z programu odpadły aż dwie pary. Wieniawa i Lipka popłakały się na wizji a Karwan zaliczyła wpadkę

Wielki finał "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Na parkiecie walczyło dziś tylko cztery pary, które wciąż rywalizują ze sobą o "Kryształową Kulę".

Z powodu niepokojącej sytuacji epidemiologicznej produkcja postanowiła zrealizować dzisiejszy odcinek bez udziału publiczności i mediów. Okazuje się, że z powodu niepokojących objawów dziś wieczorem w show nie mogli wziąć udziału Bogdan Kalus i Lenka Klimentova. Tym samym nie będą walczyć już o zwycięstwo i mają nadzieję, że pojawią się gościnnie na finale. Nie pojawił się także Jan Kliment, którego w duecie z Anną Karwan zastąpił Kamil Kuroczko. Piosenkarka podczas drugiego tańca zaliczyła wpadkę a Sylwia Lipka i Julia Wieniawa popłakały się na wizji. Jak zakończył się dzisiejszy odcinek? Kto musiał pożegnać się z "Tańcem z Gwiazdami"?

Julia Wieniawa popłakała się w "Tańcu z Gwiazdami"

W dzisiejszym odcinku na parkiecie pojawili się goście specjalni. Z Julią Wieniawą i Stefano Terrazzino wystąpiła zwyciężczyni drugiej edycji Agnieszka Sienkiewicz. Za swój taniec otrzymali wysoką notę ponieważ aż 27 punktów.

Przed drugim tańcem Julia Wieniawa popłakała się na wizji. Przyznała, że bardzo bolą jej nienawistne komentarze na jej temat:

Jestem po prostu zwykłą dziewczyną, którą słowa też bolą, ale nie tylko w internecie. Najgorsze komentarze są te jak ludzie mówią, że ktoś mi coś dał, że ktoś mi coś załatwił, że nie mam talentu, że nie powinnam czegoś robić, za coś się zabierać. Nie tylko ja tak mam. Wszyscy oceniają wszystkich na podstawie pozorów i zapominają, że za tą maską kryje się człowiek. Ja też mam uczucia i ze mnie to wychodzi, bo mam dosyć.

Jurorzy starali się ją pocieszyć. Młoda aktorka przyznała, że nie chciała się żalić tylko nagłośnić problem, który spotyka wielu ludzi:

Tym tańcem nie chciałam powiedzieć żalu o sobie, uważam, że ten hejt jest wszędzie i chciałam to pokazać w tańcu nowoczesnym, bo tu można więcej. Na moim Instagramie nikt nie zobaczy zapłakanych instastories. A ten taniec mógł pokazać ten problem. Bądźmy dla siebie mili, więcej empatii.

Wpadka Anny Karwan w "Tańcu z Gwiazdami"

Anna Karwan po raz pierwszy zatańczyła z Kamilem Kuroczko. Tancerz zastąpił Jana Klimenta, który również trafił na kwarantannę. Piosenkarka przyznała, że zmiana partnera to dla niej ogromny stres. Kamil Kuroczko zadeklarował, że postara się zrobić wszystko, aby ta zmiana nie wpłynęła na jej dotychczasową pracę w programie. Pierwszy taniec z gościem specjalnym zatańczyli z finalistką 6. edycji, Olgą Kalicką. Otrzymali aż 26 punktów. Po drugim tańcu przyznała się do wpadki:

Zapomniałam zmienić buty z łacińskich na standard i jestem szczęśliwa, że udało mi się w nich zatańczyć.

Edyta Zając i Michał Bartkiewicz pierwszy taniec zatańczyli w trio z Czadomanem, uczestnikiem 9. edycji show. Otrzymali najwyższe noty od jury, bo aż 30 punktów. Iwona Pavlovic nazwała Edytę Zając objawieniem ostatnich kilku edycji "Tańca z Gwiazdami".

Sylwia Lipka o zaburzeniach odżywania w "Tańcu z Gwiazdami"

Sylwia Lipka i Rafał Maserak zatańczyli z Damianem Kordasem, zwycięzcą 10. edycji show. Jury oceniło ich występ na 26 punktów. Przed drugim tańcem Sylwia Lipka zdecydowała się na dramatyczne wyznanie. Przyznała, że wpędziła swoje fanki w zaburzenia odżywiania, ponieważ nie zwróciła uwagi na to, co mówi w sieci:

Kiedyś powiedziałam, że wyglądam jak masakra. Schudłam wtedy na bardzo niezdrowej diecie. Wpędziłam dużo osób w zaburzenia odżywiania. Od tamtej chwili wiem, że musze bardziej uważać na to, co mówię. Jednym z moich największych błędów było powiedzenie tych słów " jak mogłam kiedyś tak wyglądać".

Sylwia Lipka schudła aż 12 kilogramów. O tym, jak to zrobiła opowiedziała w wywiadzie z Party.pl

Anna Karwan i Kamil Kuroczko odpadli z "Tańca z Gwiazdami". Sylwester Wilk wraca do programu

Ogólna punktacja od jury w dzisiejszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" prezentowała się następująco:

Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino: 57 punktów

Anna Karwan i Kamil Kuroczko: 52 punkty

Edyta Zając i Michał Bartkiewicz: 58 punktów

Sylwia Lipka i Rafał Maserak: 54 punkty

Decyzją widzów z programem pożegnali się Anna Karwan i Kamil Kuroczko. W programie nie wystąpią także Bogdan Kalus i Lenka Klimentova z powodu zakażenia koronawirusem. Jednak to nie koniec zmian! Decyzją produkcji to Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz wracają do "Tańca z Gwiazdami"!

Anna Karwan i Kamil Kuroczko odpadli z "Tańca z Gwiazdami". Piosenkarka dziś po raz pierwszy zatańczyła z nowym partnerem.

Bogdan Kalus i Lenka Klimentova nie wzięli udziału w odcinku, ponieważ przebywają na kwarantannie. Nie wezmą również udziału w dalszej walce o kryształową kulę.

East News

Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz wracają do "Tańca z Gwiazdami" i zajmą miejsce Bogdana Kalusa i Lenki Klimentowej, którzy przebywają na kwarantannie.