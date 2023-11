Sylwia Przybysz i Jaś Dąbrowski zostali rodzicami! We wtorek 14 stycznia, dokładnie o godzinie 10:27, na świat przyszła córeczka pary, która otrzymała imię Pola. Młodzi rodzice po kilku godzinach od narodzin córeczki pochwalili się zdjęciem swojej uroczej pociechy. Świeżo upieczeni rodzice nie kryją swojego szczęścia i od dłuższego czasu przygotowywali się do tego ważnego momentu.

Reklama

Zobacz także: Sylwia Bomba pochwaliła się uroczym zdjęciem córeczki! Mała modelka niebawem kończy rok

Niektórzy zarzucali jednak Sylwii i Janowi, że są jeszcze bardzo młodzi i być może zbyt pochopnie podjęli decyzję o rodzicielstwie. Para jednak od początku nie posiadała się ze szczęścia i nie mogła się doczekać, aż w ich życiu pojawi się maleństwo. O niezwykłej relacji Sylwii Przybysz i Jasia Dąbrowskiego, opowiedziała nam... Sylwia Bomba. Okazało się, że gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" miała okazję poznać tę uroczą parę! W rozmowie z nami Sylwia Bomba opowiedziała o pięknym uczuciu, jakie łączy tę dwójkę! Te słowa z pewnością wzruszą Was do łez! Co jeszcze wyjawiła nam gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem"? Koniecznie sprawdźcie!

Sylwia Przybysz urodziła we wtorek 14 stycznia! Na świat przyszła dziewczynka

Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski wybrali dla swojej córeczki imię Pola!