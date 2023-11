Sylwia Bomba, od kiedy została mamą, coraz częściej publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia z córeczką. Gwiazda programu "Googlebox. Przed telewizorem" dba o to, by Tosia była zawsze stylowo ubrana, ale nie zapomina też o wygodzie dziecka - dlatego wybiera ubrania modne, ale przede wszystkim wygodne. Na co dzień dziewczynka często nosi wygodne dresiki czy legginsy, jednak czasem możemy zobaczyć ją w bardzo eleganckiej stylizacji.

Sylwia Bomba pochwaliła się zdjęciem córki z uroczej sesji. Trzeba przyznać, że Tosia to urodzona modelka!

Córeczka Sylwii Bomby w wyjątkowej sesji!

Sylwia Bomba zazwyczaj pokazuje w mediach społecznościowych zdjęcia z córką, jednak tym razem zdecydowała się na opublikowanie fotki, na którym Tosia jest sama. Wszystko wskazuje, że to urodzinowe zdjęcia, bo dziewczynka przyszła na świat 10 grudnia w szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie. Z tej okazji celebrytka zdecydowała się na pamiątkową sesję dla dziecka, ale nie wykonała jej sama, choć - jak wiadomo - jest fotografem. Pod zdjęciem napisała:

Mój cały świat ???? - napisała Sylwia Bomba na Instagramie.

Dziewczynka na zdjęciu pozuje w pięknej sukience w kratę marki Burberry. Warto pamiętać, że krata to ponadczasowy wzór i idealnie sprawdzi się również na święta, jeśli wybierzemy np. sukienkę w kratę w kolorze czerwonym.

Fanki oceniają sesję córki Sylwii Bomby

Fanki Sylwii Bomby są zachwycone zdjęciem córeczki, pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy:

Ojej jakie cudne zdjęcie????????❤️ Jakie cudne zdjęcie ????taka słodka Antosia???? Najpiękniejsza w świecie bez dwóch zdań ????

Sami spójrzcie na urocze zdjęcie córki Sylwii Bomby!

