Dopiero co Sylwia Bomba zdradziła, kto jest wybrankiem jej serca, a już teraz gwiazda TTV otworzyła się na temat ślubu. Zrobiła to przy okazji sesji pytań i odpowiedzi. Koniecznie poznajcie szczegóły i zobaczcie, co zdradziła celebrytka.

Reklama

Sylwia Bomba planuje ślub?

Nie da się ukryć, że w życiu Sylwii Bomby naprawdę sporo się dzieje. Jakiś czas temu gwiazda TTV zakończyła pracę nad swoim wymarzonym domem, w którym zamieszkała wspólnie z córką, Tosią. Wówczas powtarzała, że do pełni szczęścia brakuje jej tylko jednego - miłości. Jak się potem okazało, na tę także nie musiała długo czekać. Jakiś czas temu Sylwia Bomba zdradziła, że ma nowego partnera. Tym okazał się Grzegorz Collins. Czy para planuje dalsze kroki?

Sylwia Bomba z partnerem AKPA/Kurnikowski

Zobacz także: Sylwia Bomba nakryła Grzegorza Collinsa na gorącym uczynku. Co zrobił?

Odkąd Sylwia Bomba nie ukrywa już, kto jest jej wybrankiem, ta coraz częściej pokazuje się w towarzystwie ukochanego. Ponadto para z chęcią pokazuje swoją codzienność w mediach społecznościowych. Nic więc dziwnego, że internauci uwielbiają śledzić ich losy. Teraz Sylwia Bomba zorganizowała na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Padło pytanie o ślub.

Sylwia Bomba Instagram Sylwia Bomba

Zobacz także: Sylwia Bomba w sukni paraduje po ulicy. Obcy mężczyzna ocenił jej strój

Planuje Pani jeszcze kiedyś wziąć ślub? padło pytanie.

Wówczas Sylwia Bomba szczerze odpowiedziała:

Nie planuje niczego, ale chciałabym być żoną. Sądzę, że byłabym super żoną skwitowała.

Reklama

Myślicie, że gwiazda planuje ślub?