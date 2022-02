Sylwia Bomba ostro o rozstaniu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego! 

Sylwia Bomba w bardzo mocnych słowach skomentowała doniesienia o rozstaniu Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego. Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" opublikowała w sieci ostry komentarz, w którym uderza w aktora. Sylwia Bomba nie ukrywa, że bardzo współczuje Joannie Opoździe, która zaledwie kilka dni temu urodziła synka. Sprawdźcie, co napisała na Instagramie!

Dokładnie 22 lutego Joanna Opozda urodziła syna. Świeżo upieczona mama pokazała wówczas pierwsze zdjęcie z dzieckiem i opublikowała wzruszający wpis, w którym wita małego Vincenta na świecie i wspomina trudne chwile w ciąży. Również Antoni Królikowski publikował piękne wpisy i zdjęcia żony i ich synka. Nic nie wskazywało wtedy na to, że już dwa dni później w mediach pojawi się szokująca informacja o rozstaniu aktorskiej pary. Portal pudelek donosił, że Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się przed narodzinami ich syna. Aktorka nie zdementowała medialnych plotek, ale jej mąż do tej pory nie zabrał głosu w sprawie. Ostatnio paparazzi zrobili zdjęcia, jak Joanna Opozda z synem wychodzi ze szpitala - na miejscu nie pojawił się wówczas Antoni Królikowski, a aktorce pomagali mama i brat. Teraz zachowanie aktora bardzo ostro skomentowała Sylwia Bomba!

Tylko jedno słowo dla takiego chłopca: CH** ! Piszę to, mając świadomość, jakiej wagi jest to słowo. Joasia wydawała się naprawdę złe znosić ciążę i być zagubiona przez hormony. Co za człowiek może zrobić coś takiego? Jestem zdruzgotana, co się dzieje z tymi facetami. Kobieta rodzi dziecko, jest zagubiona i obolała, a facet co? Nie ma go. Brak słów, by wyrazić moje współczucie i żal oraz pogardę dla tego typka- Sylwia Bomba napisała w komentarzach na instagramowym profilu portalu pudelek.pl.