Sylwia Bomba pozuje z partnerem i córką: "To był super dzień"

Sylwia Bomba podczas relacji na Instagramie zdradziła, że razem z córka wróciła już do domu z wakacji. Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewiorem" ostatnie dwanaście dni spędziła we Włoszech, gdzie - jak się okazuje - kompletnie nie przejmowała się swoją dietą. Teraz Sylwia Bomba szczerze przyznała, ile kilogramów przytyła podczas swojego urlopu. Gwiazda już zapowiedziała walkę z dodatkowymi kilogramami. Sylwia Bomba o walce z dodatkowymi kilogramami po wakacjach Ponad dwa tygodnie temu Sylwia Bomba opublikowała w sieci krótkie oświadczenie, w którym poinformowała, że rozstała się ze swoim partnerem . Okazało się wówczas, że gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewiorem" już od kilku miesięcy nie jest w związku z ojcem córeczki Antosi. Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz do mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie - napisała podczas relacji na InstaStories. Kilka dni później Sylwia Bomba wyjechała na wakacje z córką. Sylwia Bomba i mała Antosia wybrały się do Włoch. Celebrytka chętnie pokazywała swoim fanom, jak wypoczywa i bawi się na wakacjach, chociaż w pewnej chwili przyznała, że wakacje z córką wcale nie są dla niej takie proste. Teraz Sylwia Bomba wróciła już do Polski, a po powrocie do domu zdradziła, ile przytyła podczas urlopu! Sylwia Bomba podczas relacji na InstaStories szczerze przyznała, że przez blisko dwa tygodnie nie była na diecie, przez co wróciła do Polski z dodatkowymi kilogramami. - Melduję już pełne rozbrojenie. Pół nocy prałam, rozpakowywałam i już...