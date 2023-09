Sylwia Bomba ma za sobą ciężki okres, związany ze śmiercią swojego byłego partnera, Jacka Ochamana. Mimo to gwiazda "Gogglebox. Przed Telewizorem" stara się wrócić do normalnego życia. Z chęcią też swoją codzienność relacjonuje za sprawą Instagrama. To właśnie tam wylądowało nagranie, na którym mała Antosia poucza swoją mamę. Czyżby gwiazda TTV złamała przepisy drogowe? Sylwia Bomba na przejażdżce z córką. Złamała przepisy drogowe? Miniony czas nie należał do najłatwiejszych w życiu gwiazdy TTV. Kiedy 26 lipca media obiegła informacja, że nie żyje były partner Sylwii Bomby, Jacek Ochman , bohaterka "Gogglebox. Przed telewizorem" nie kryła swojego smutku. Sylwia Bomba pożegnała swojego ekspartnera na pogrzebie Jacka Ochmana . Okazało się także, że Sylwia Bomba nie powiedziała córce o śmierci ojca, w związku z czym Antosia nie pojawiła się na ceremonii pożegnalnej. Niczego nieświadoma córka, dzień po pogrzebie taty udała się na samochodową przejażdżkę w towarzystwie mamy, Sylwii Bomby . Gwiazda TTV relacjonowała jej przebieg na swoim Instagramie. Kiedy gwiazda zatrzymała samochód wdała się w dyskusję z 3,5-letnią Antosią: - Jaki to znak? - zapytała mama Mała Antosia, jak zawsze zaskoczyła swoją błyskotliwością: - Mama, stoisz na zakazie - powiedziała wyraźnie przerażona Antosia. Sylwia Bomba kontynuowała rozmowę: - Tak, stoję na zakazie i co to oznacza? Antosia bezkompromisowo podsumowała sytuację: - To oznacza, że Ci zabiorą samochód Zobacz także : "Gogglebox": Sylwia Bomba komentuje odejście Ewy Mrozowskiej z programu. "Trzymam kciuki" Sylwia Bomba nie kryła swojego zdziwienia. Córka ewidentnie zaskoczyła Sylwię Bombę swoją błyskotliwością oraz wiedzą w temacie przepisów i znaków drogowych:...