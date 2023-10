Sylwia Bomba i Grzegorz Collins razem na oficjalnej imprezie! Dziś wieczorem w jednym z warszawskich hoteli odbywa się wielka gala "Gwiazdy Dobroczynności" na której nie zabrakło gwiazd. Na czerwonym dywanie razem pozowali Sylwia Bomba i Grzegorz Collins. Czy wspólnym wyjściem właśnie potwierdzili plotki o swoim związku? Tylko spójrzcie na te zdjęcia!

Sylwia Bomba i Grzegorz Collins na gali "Gwiazdy Dobroczynności"

Gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem" od jakiegoś czasu nie ukrywa, że jej serce jest już zajęte. Sylwia Bomba wyznała, że ma nowego partnera, ale do tej pory nie ujawniła z kim się spotyka. Fani celebrytki są jednak pewni, że tajemniczym wybrankiem jest Grzegorz Collins. Co ciekawe, teraz Bomba i Collins razem pojawili się na oficjalnej imprezie i chętnie pozowali do wspólnych zdjęć.

Wojciech Olkusnik/East News

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" zachwyciła swoim wyglądem w długiej czerwonej sukni z rozcięciem i głębokim dekoltem. Kreacja podkreśliła świetną figurę gwiazdy hitu TTV. Grzegorz Collins z kolei postawił na czarny total look. Razem wyglądali jak milion dolarów! Grzegorz Collins czule obejmował Sylwię Bombę na ściance.

Artur Zawadzki/REPORTER/East News

Fajnie razem wyglądają?