Sylwia Bomba pokazała nowe zdjęcie, a fanki pytają: "Jest pani w drugiej ciąży?" Odpowiedziała! 

Sylwia Bomba z "Gogglebox. Przed telewizorem" poinformowała fanów, że kilka miesięcy temu rozstała się ze swoim wieloletnim partnerem Jackiem, z którym ma ponad 2-letnią córeczkę. Niedługo po tym wybrała się na wakacje. Właśnie opublikowała wpis, oświadczając: Dzięki tej podróżny wiem, że mam najlepszego kompana do wypraw Kogo miała na myśli Sylwia Bomba? Zobacz także: Sylwia Bomba mówi o rozstaniu z mężem! A co z nową miłością? Sylwia Bomba o wakacjach z córką Antosią Sylwia Bomba zaskoczyła fanów wyznaniem, że r ozstała się ze swoim partnerem Jackiem . Para doczekała się uroczej córeczki Antosi. To właśnie ze względu na dziecko Sylwia Bomba zdecydowała się nie wdawać w szczegóły rozstania: Od kilku miesięcy nie jestem w związku z tatą Antosi. Każdy dzień upewnia mnie, że moje odejście to była dobra decyzja. Wszelkie szczegóły tej sytuacji pozostawiam dla siebie. Ze względu na szacunek do przeszłości oraz do mojej córeczki nigdy więcej nie zabiorę głosu w tej sprawie - napisała w sieci Sylwia Bomba w rozmowie z "Party" wyznała, że chce zacząć nowy etap życia i ponownie być szczęśliwa. Podkreśliła również, że chce pozostać z byłym już partnerem w dobrych relacjach ze względu na dziecko: Jacek jest dla Tosi najlepszym tatą i oboje dołożymy starań, by ich kontakty się nie zmieniły Gwiazda TTV niedługo po ogłoszeniu rozstania wybrała się na wakacje do Włoch . Towarzyszyła jej mała Antosia, dla której była to pierwsza tak daleka podróż. Okazało się, że Antosia bardzo dzielnie zniosła lot, a wakacje z mamą były pełne przygód i pogodnych chwil. Sylwia Bomba doszła do wniosku, że córeczka to najlepszy kompan do wakacyjnych...