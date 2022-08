Sylwia Bomba o nowym partnerze "Nie ma większego szczęścia". Zdradziła, jak dogaduje się z Antosią

Ostatnio Sylwia Bomba przeżywa naprawdę trudny czas. Zaledwie kilka tygodni temu media obiegła informacja o śmierci jej byłego partnera i ojca córki gwiazdy "Gogglebox" - Jacka Ochmana. Choć para rozstała się ponad rok temu, tragiczne wieści bardzo przytłoczyły celebrytkę. Jak się okazuje, w żałobie ogromnym wparciem jest dla niej nowy ukochany. I choć Sylwia Bomba nie pokazała jeszcze światu wizerunku nowego partnera, to w najnowszej rozmowie z mediami zdobyła się na szczere wyznanie w sprawie swojego związku, zdradzając m.in. jak jej nowy partner dogaduje się z Antosią.

Pod koniec lipca media obiegła wiadomość o śmierci byłego partnera Sylwii Bomby, ojca małej Antosi. Mężczyzna zmarł 26 lipca, a jak donosił później portal Pudelek.pl, Jacek Ochman od jakiegoś czasu zmagał się z chorobą alkoholową. Kilka dni temu odbył się pogrzeb Jacka Ochmana, na którym oczywiście pojawiła się gwiazda "Gogglebox". Sylwia Bomba jednak nie zdecydowała się zabrać córki na ostatnie pożegnanie jej ojca. Jak informowała wcześniej, po rozmowie z dziecięcym psychologiem uznała, że dla dobra Antosi nie będzie jeszcze informowała 3-latki o śmierci Jacka Ochmana.

Traumatyczne przeżycia sprawiły, że celebrytka na jakiś czas wycofała się z przestrzeni medialnej. Teraz gwiazda TTV jednak coraz śmielej dzieli się z fanami szczegółami swojej codzienności. Zaledwie kilka dni temu Sylwia Bomba opublikowała zdjęcie z partnerem i małą Antosią. Teraz bohaterka "Gogglebox" udzieliła szczerego wywiadu zdradzając, jak jej nowy ukochany dogaduje się z jej córką.

- Cudowne jest też to, że ma bardzo fajny kontakt z moją córką Antoniną. Uwielbia dzieci i to wszystko wychodzi bardzo naturalnie. To jest fantastyczne. Bardzo mnie rozczula sposób, w jaki podchodzi do mojej córki. Pamiętam, jak kiedyś wyznawał mi miłość i nie powiedział "Kocham cię", tylko "Kocham was" i to było piękne - wyznała Sylwia Bomba w wywiadzie dla portalu Telemagazyn.pl.