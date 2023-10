Już wszystko jasne, to Michael Patrick Kelly uświetni sylwestrowy koncert Polsatu.

Reklama

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę spędzić tego sylwestra w Polsce - wyznał w najnowszej rozmowie z mediami Michael Patrick Kelly.

Internauci nie kryją radości.

Ujawniono zagraniczną gwiazdę Sylwestra Polsatu 2022/2023. To Michael Patrick Kelly

W tym roku dwie stacje prześcigają się w hucznym świętowaniu Nowego Roku. I podczas gdy jedna z największych zagranicznych gwiazd zaproszonych przez Telewizję Polską, Melanie C odwołała swój występ na "Sylwestrze Marzeń TVP", Polsat właśnie potwierdził, artystę, jaki uświetni koncert z okazji celebrowania Nowego Roku.

- Michael Patrick Kelly nieziemską gwiazdą Sylwestra w Polsacie!

Startujemy o 20:00 31. grudnia!

To będzie impreza pełna niespodzianek, bawcie się razem z nami!

- poinformowała stacja Polsat.

VIPHOTO/East News

Zobacz także: Sylwester Polsatu 2022/2023. Znamy gwiazdy! Doda, Kozidrak, Kwiatkowski i Rodowicz to początek

Ta wiadomość sprawiła, że w sieci zawrzało, a internauci nie kryli swojej radości.

- Wreszcie jakaś porządna gwiazda super już się bardzo cieszę

- Wow wow woow i jest Gwiazda Sylwestra

Cudowna wiadomość

- Cudowny artysta, świetne zakończenie roku i jeszcze lepsze wejście w Nowy Rok

- Wow. No w końcu ktoś się postarał. To jest strzał w 10. Polsat góra w ta noc sylwestrową

- zachwycają się fani Polatu.

Michael Patrick Kelly ogromną popularność zyskał w latach 90., gdy wraz z rodziną tworzył światowej sławy zespół "Kelly Family", znany z takich przebojów jak "An Angel" czy "Take My Hand".

- Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę spędzić tego sylwestra w Polsce i naprawdę nie mogę się doczekać tych wszystkich ludzi, którzy przyjdą do Parku Śląskiego cieszyć się tym przejściem z jednego roku w następny. Spróbujemy rozpocząć nowy rok z dużą ilością nadziei i wielką motywacją do pokonania wszelkich wyzwań, które mogą nadejść - wyznał Michael Patrick Kelly w rozmowie z "Interią".

Paddy Kelly od dwudziestu lat z powodzeniem kontynuuje solową muzyczną karierę. Artystka wydał pięć solowych albumów, ostatni zatytułowany B.O.A.T.S ukazał się jesienią 2021 roku.

Podczas Sylwestra Polsatu 2022/2023 nie zabraknie też Maryli Rodowicz, która pojawi się na scenie w towarzystwie Dody i Cleo. Do tej pory głośno mówiło się, że to Shakira pojawi się na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" Polsatu. Jak już wiemy wielką zagraniczną gwiazdą stacji będzie Michael Patrick Kelly. Myślicie, że Polsatowi uda się spełnić oczekiwania widzów i zaprosić Shakirę na świętowanie Nowego Roku w Chorzowie?

Reklama

Zobacz także: Maryla Rodowicz zarobi fortunę za występ na Sylwestrze Polsatu! "Może liczyć na iście gwiazdorskie warunki"