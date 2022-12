Sylwester Polsatu 2022/2023: Maryla Rodowicz zaśpiewa z Dodą, ale nie tylko: "Trzy królowe połączą siły"

Maryla Rodowicz kończy dziś 76 lat! Królowa polskiej muzyki śpiewa od ponad 50 lat - to wyczyn ciężki do pobicia! Przez lata Maria Antonina Rodowicz, bo tak naprawdę brzmi jej imię, udowadniała nam, że na scenie nie ma sobie równych. Jeśli chodzi o jej estradowe kreacje - nikt tutaj nie może mieć wątpliwości. W czasach, kiedy zachwycamy się oryginalnością Lady GaGi, zapomnieliśmy, że Maryla Rodowicz była zdecydowania prekursorką! Sami zobaczcie najbardziej spektakularne, kontrowersyjne i pomysłowe kreacje Maryli! A królowej życzymy 200 lat w zdrowiu i szczęściu! Maryla Rodowicz kończy 75 lat! Oto najlepsze jej kreacje! Patrząc na to zdjęcie Maryli Rodowicz z 1978 roku z Bułgarii (wykonane przez samą Agnieszkę Osiecką) nikt nie wiedział jeszcze, że młoda piosenkarka będzie nas zaskakiwać na scenie niezmiennie przez kolejne 42 lata. Przyjaźń z Agnieszką Osiecką zaowocowała hitami, które do dziś nuci cała Polska. Dla Maryli Rodowicz, poza muzyką, od zawsze była ważna oryginalność. Dekady temu przetarła szlaki dla wszystkich dzisiejszych wokalistek - Maryla udowodniła, że na scenie można pokazać więcej i błyszczeć jak gwiazdy światowego formatu. Wystarczy tylko... pomysłowość! Blond włosy - to chyba jedyna niezmienna rzecz w wizerunku Maryli Rodowicz. Choć gwiazda uwielbia peruki i nietypowe uczesania, pasma jasnych włosów zostają jej znakiem charakterystycznym. Czasami doczepia do nich koraliki, czasami narzuca kilogramy sztucznych, kolorowych... doczepów. Co tam włosy - czas na prawdziwą jazdę bez trzymanki. Oto Maryla Rodowicz jako ekscentryczna królowa śniegu. Ten występ widzowie "Jakiej to melodii" pamiętają pewnie do dziś. Szukacie inspiracji na sylwestrowe kreacje? Wasze życzenie jest dla nas rozkazem: Za odważnie?...