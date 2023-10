Sylwester coraz bliżej, a stacje zaczynają odsłaniać szczegóły swoich koncertów. Jak co roku możemy liczyć, że 2022 rok pożegnamy razem z plejadą gwiazd i to nie tylko polskich! Okazuje się, że Polsat, podobnie jak TVP, chce ściągnąć na Sylwestra międzynarodową gwiazdę. Władze stacji negocjują ponoć z samą... Shakirą! Czy wokalistka wystąpi na jednej scenie z polskimi artystkami?

Reklama

Sylwester w Polsacie: Zaśpiewa Shakira?

Ostatnio dowiedzieliśmy się, kto wystąpi na "Sylwestrze Marzeń z TVP". Poza plejadą polskich gwiazd Telewizja Polska zapowiedziała również udział międzynarodowej gwiazdy, która na scenie pojawi się w towarzystwie m.in. Viki Gabor i Sary James. Co ciekawe, stacja Polsat, organizująca imprezę w Chorzowie, wpadła na podobny pomysł. Portal plotek.pl podaje, że w Polsacie może wystąpić sama Shakira! Czyj to pomysł? Samej Niny Terentiew, dyrektor programowej stacji, która swoją pracę na tym stanowisku (w styczniu zastąpi ją Edward Miszczak) chce zakończyć z przytupem:

Początkowo ekipa Niny Terentiew planowała skromną imprezę, bo ten rok dla wszystkich był trudny i nikomu nie udzielał się nastrój do świętowania. Skupiono się na polskich gwiazd i udało pozyskać wiele fantastycznych nazwisk, m.in. Dodę, Cleo i Beatę Kozidrak — przekazało źródło serwisu Plotek.pl.

Zobacz także: Dua Lipa wystąpi na "Sylwestrze Marzeń TVP"?! "Stacja ma odpalić prawdziwą petardę"

TOM PENNINGTON/Getty AFP/East News

Ponoć władze stacji stwierdziły, że widzowie zasługują na to, by bawić się przy gwieździe światowego formatu. Na liście produkcji znalazła się Shakira. Jak się okazuje, to jedna z trójki znanych artystów, z którymi trwają negocjacje.

Po namyśle góra uznała jednak, że widzowie właśnie teraz zasłużyli na coś naprawdę wyjątkowego. Prowadzimy więc ostre negocjacje z trzema dużymi zagranicznymi gwiazdami, a jedną z nich jest... Shakira! - dodał informator serwisu plotek.pl związany z Polsatem.

East News/PAU BARRENA

Jak utrzymuje źródło, Nina Terentiew z dużym entuzjazmem podeszła do tego pomysłu. Duża rozpoznawalność Shakiry zapewniłoby Polsatowi obiecującą oglądalność.

Nina uznała, że występ takiej megagwiazdy byłby doskonałym ukoronowaniem jej rządów jako dyrektor programowej. W dodatku każdy zna hity Shakiry, więc z pewnością rozgrzałyby one widzów Sylwestrowej Mocy Przebojów do czerwoności — powiedział informator.

Pozostaje jeszcze kwestia finansów. Władze stacji podobno zamierzają głęboko sięgnąć do portfela. Nie jest tajemnicą, że gwiazdy pokroju Shakiry nie grają imprez bez wysokiego honorarium:

Szefostwa nie przestraszyła nawet zaporowa stawka, bo Shakira życzy sobie podobno nawet milion dolarów za wykonanie dwóch piosenek. — wyjaśniło źródło serwisu.

Rex Features/East News

Zobacz także: "Sylwester Marzeń TVP": Justyna Steczkowska gwiazdą koncertu w Zakopanem! TYLKO U NAS

Reklama

Zamierzacie oglądać Sylwester w Polsacie?