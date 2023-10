Już za kilka godzin rozpocznie się Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie. Stacja znów przygotowała wielki koncert na którym pojawi się cała plejada największych gwiazd. Na scenie zaprezentują się m.in. Doda, Maryla Rodowicz, Cleo oraz gość specjalny Michael Patrick Kelly. Już wkrótce zobaczymy, jakie stylizacje na ten wyjątkowy wieczór przygotowały gwiazdy, ale zanim rozpocznie się Sylwester Polsatu przypomnijcie sobie, jak Doda i Maryla Rodowicz prezentowały się na scenie podczas innych imprez stacji. Czy Maryla Rodowicz przebije swój strój sprzed lat, kiedy pokazała się jako brazylijska tancerka samby?

Reklama

Zaskakujące stroje Dody i Maryli Rodowicz

Nowy Rok zbliża się naprawdę wielkimi krokami, a gwiazdy już od kilku tygodni szykowały się do występu na Sylwestrze Marzeń Polsatu. W tym roku na scenie nie zabraknie dwóch największych gwiazd polskiej sceny muzycznej: Dody i Maryli Rodowicz. Ostatnio Doda pokazała, jak przygotowuje się do Sylwestra Polsatu i pochwaliła się naprawdę seksowną stylizacją. Jak już wiemy, Doda w jednym z wejść wystąpi razem z Cleo i Marylą Rodowicz i panie mają zaprezentować się w bardzo podobych kreacjach. Zanim jednak zobaczymy, jakie dokładnie stylizacje wybrały gwiazdy przypomnijcie sobie, jak do tej pory Doda i Maryla Rodowicz prezentowały się na scenie.

Zobacz także: Melanie C jednak wystąpi na sylwestrze Polsatu?! "Byłaby niezwykłą niespodzianką dla fanów"

mat. prasowe

Ostatnio Doda pojawiła się na 30-leciu Polsatu i zachwyciła swoim wyglądem w efektownej białej sukni z seksownym rozcięciem i przezroczystą górą.

mat. prasowe

Jeszcze seksowniej Doda zaprezentowała się podczas koncertu z okazji jubileuszu zespołu Ich Troje. Gwiazda oczarowała swoim wyglądem w kontrasowym komplecie.

Zobacz także: Sylwester Polsatu 2022/2023: Michael Patrick Kelly zagraniczną gwiazdą koncertu. Fani: " Strzał w 10."

mat. prasowe

Dwa lata temu, na Sylwestrze Polsatu na jednej scenie spotkały się Doda, Beata Kozidrak oraz Maryla Rodowicz, a ich wspólny występ przeszedł do historii. Doda pokazała się wówczas w dopasowanej, zielonej mini ze srebrnym gorsetem. Maryla Rodowicz z kolei zaprezentowała się w tiulowej sukni, ale to jednak jej stylizacja sprzed dziewięciu lat wzbudziła chyba największe emocje. Pamiętacie strój brazylijskiej tancerki?

Zobacz także: Maryla Rodowicz zarobi fortunę za występ na Sylwestrze Polsatu! "Może liczyć na iście gwiazdorskie warunki"

VIPHOTO/East News

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć Maryli Rodowicz na scenie. Myślicie, że w tym roku o jej kreacji znów będzie głośno?

mat. prasowe

mat. prasowe