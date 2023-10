Wszyscy fani Dody z pewnością już od kilku dni zastanawiają się, co się wydarzy 31 grudnia 2023 roku podczas imprezy sylwestrowej stacji Polsat. Wiadomo, że skoro królowa polskiej sceny muzycnej zaszczyci swoją obecnością na scenie w Chorzowie, to będzie się działo! Artystka właśnie pokazała, jak się szykuje do tego wydarzenia. Doda zaprezentowała się w odważnej kreacji. Sami zobaczcie!

Doda przygotowuje się do sylwestrowego koncertu w Chorzowie

Do ostatniego dnia 2022 roku została zaledwie chwila. Nic więc dziwnego, że sylwestrowe przygotowania dużych stacji telewizyjnych trwają w najlepsze. Wiadomo już, że w tym roku możemy liczyć na duże widowisko, zorganizowane przez stację Polsat. Impreza odbędzie się w Chorzowie w Parku Śląskim. To właśnie tam pojawi się cała plejada muzycznych gwiazd, które umilą ten wyjątkowy wieczór. Wiadomo, że podczas sylwestrowej nocy Polsatu wystąpi Doda. Gwiazda już teraz przygotowuje się do swojego występu, dzieląc się kadrami za pośrednictwem Instagrama! Na pierwszych z nich widzimy, jak wylewa siódme poty na sali tanecznej, ćwicząc układ, pod czujnym okiem choreografa, Tomka Barańskiego. Ten konkretnie podsumował pracę z Dodą:

- Jeżeli chodzi o naszą współpracę choreograficzną, nie ma zmiłuj. Doda zawsze przychodzi przygotowana. Zawsze jest na czas. Zawsze inspiruje i podsuwa pomysły. Uzupełniamy je. W tym roku my jesteśmy autorami pomysłów, ale Doda ma tu ogromny wkład, wszystko jest z nią konsultowane. Cieszę się, że zawsze uczestniczy w próbach, bo dopiero wtedy mamy pełnowymiarowe show [...] Doda wyraźnie podkreśla, że dla niej ważny jest zarówno śpiew jak i oprawa choreograficzna - wyznał.

Następnie Doda pokazała, jak szykuje się do Sylwestra pod względem wizualnym. Tym sposobem zaprosiła swoim fanów do garderoby, gdzie widać liczne kreacje i błyszczące ekstrawaganckie buty! Na tym jednak się nie skończyło. Wokalistka pokazała również gorące zdjęcie na którym pozuje w cekinowym biustonoszu i w przezroczystych spodniach, które podkreślają jej idealnie wysportowaną sylwetkę!

- Ostatnie przymiarki, a dla Was garść info - napisała, publikując rozpiskę swoich sylwestrowych występów.

Wiadomo już także, że Doda tego wyjątkowego wieczoru będzie miała aż 3 wyjścia! Nie trudno więc się domyślić, że podczas każdego z nich królowa estrady zaskoczy innymi, ekstrawaganckimi stylizacjami. Podczas Sylwestra Polsatu 2022/2023 Doda wystąpi także u boku Maryli Rodowicz i Cleo.

