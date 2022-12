Melanie C jednak wystąpi na sylwestrze Polsatu?! "Byłaby niezwykłą niespodzianką dla fanów"

Najwyraźniej to nie koniec burzy medialnej wokół Melanie C, która zaledwie kilka dni przed końcem roku odwołała swój występ na "Sylwestrze Marzeń" TVP. Decyzja piosenkarki wywołała sensację wśród internautów oraz zdziwienie pracowników stacji. Artystka zerwała umowę po tym, jak dotarły do niej informacje, które "stoją w sprzeczności z jej poglądami na temat popieranych przez nią grup społecznych". Warto przypomnieć, że fani w komentarzach apelowali do gwiazdy Spice Girls, by nie współpracowała z TVP ze względu na stosunek Telewizji Polskiej wobec społeczności LGBT. Teraz do mediów dotarły sensacyjne doniesienia na temat przyszłości Melanie C. Może zostać ściągnięta do konkurencji?

Melanie C może zostać gwiazdą sylwestra Polsatu? "Od razu pojawiła się taka myśl"

Na kilka dni przed "Sylwestrem Marzeń" w TVP wybuchła niemała afera w związku z zagraniczną gwiazdą. Melanie C odwołała swój występ i za pośrednictwem Instagrama przekazała powody decyzji. Podczas gdy trwa dyskusja o tym, czy wokalistka Spice Girls zapłaci karę za zerwanie umowy, serwis Pomponik.pl przekazał sensacyjne plotki. Osoba związana z produkcją "Sylwestrowej Mocy Przebojów" zdradziła redakcji, że pojawiły się pomysły, by Melanie C wystąpiła na imprezie Polsatu.

- Od razu pojawiła się taka myśl. Co prawda line up Sylwestra Polsatu został już dawno ustalony i zamknięty, ale w takiej sytuacji pomyślano, że skoro Mel C i tak planowała przyjechać na ostatnią noc w roku do Polski, i to nie z krajem, a z konkretną stacją ma problem... można by ją przechwycić — ujawniło źródło.

Informator zwrócił uwagę na fakt, że Melanie C i tak miała w planach lot do Polski ze względu na umowę z TVP. Gdyby udało się namówić gwiazdę na występ w Polsacie, byłaby to prawdziwa niespodzianka dla widzów, ale i utarcie nosa konkurencji.

- W końcu z pewnością nie zdążyła nic innego zabookować na tę noc. Byłaby niezwykłą niespodzianką dla fanów — dodało źródło.

Ile plotki mają wspólnego z rzeczywistością? Nasza redakcja także skontaktowała się z osobą związaną z Polsatem. Postanowiliśmy zapytać, czy Melanie C może znaleźć się na liście gwiazd "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Dowiedzieliśmy się, że wokalistka Spice Girls najprawdopodobniej nie wystąpi na imprezie stacji.

Warto przypomnieć, że TVP zabrało głos w sprawie odwołania występu przez Melanie C. Przedstawiciele stacji przyznali, że decyzja wokalistki ich zdziwiła i przypomnieli, że gwiazda podpisała już umowę z Telewizją Polską.