Mocne słowa Sylwestra Latkowskiego do celebrytów po premierze "Nic się nie stało". Apeluje do Szyca, Bieniuka i Wojewódzkiego

TVP wyemitowało film Sylwestra Latkowskiego "Nic się nie stało", który miał opowiadać o pedofilii w środowisku skupionym wokół tzw. Zatoki Sztuki .

Przemoc seksualna, prostytucja i pedofilia w lokalu, który miał być wizytówką Sopotu i który odwiedzali celebryci - brzmi opis filmu.

Sylwester Latkowski po premierze dokumentu zwrócił się w mocnych słowach do celebrytów na wizji. Zwrócił się do Jarosława Bieniuka, Borysa Szyca, Radosława Majdana czy Kuby Wojewódzkiego. Jest już pierwsza odpowiedź - zapowiedź pozwu od Kuby Wojewódzkiego.

Sylwester Latkowski do celebrytów po premierze "Nic się nie stało"

Dziś miała miejsce telewizyjna premiera filmu "Nic się nie stało", który opowiadał o przemocy seksualnej i pedofilii w sopockim lokalu. Poruszono m.in. głośną historię 14-letniej Anaid, która popełniła samobójstwo rzucając się pod pociąg. Wcześniej miała zostać zgwałcona prawdopodobnie w tym lokalu.

W zwiastunie podkreślono, że w Zatoce Sztuki bywały takie takie osoby jak Nergal, Kuba Wojewódzki, Andrzej Chyra czy Natalia Siwiec. Natomiast w filmie pojawiły się zdjęcia także innych gwiazd, które uczestniczyły w imprezach w Zatoce Sztuki lub broniły tego miejsca, kiedy groziło mu zamknięcie. Pokazano zdjecia takich gwiazd jak m. in.: Renata Kaczoruk, Kuba Wojewódzki, Blanka Lipińska, John Porter, Tomasz Iwan czy Liroy.

Zaraz po premierze, podczas transmisji na żywo, Sylwester Latkowski na wizji zaapelował do celebrytów. Żadne zarzuty w filmie "Nic się nie stało" nie padły, chociaż po premierze autor materiału na wizji zasugerował, że wielu celebrytów wiedziało o tym co się tam działo. Sylwester Latkowski zwrócił się do Jarosława Bieniuka:

Byłeś przyjacielem, byłeś zaangażowany w ten klub w te imprezy, sam uczestniczyłeś w tym.., Sam widziałeś co z tobą zrobili. Powiedz, co widziałeś. Przestańcie się chronić, to nie może być tak, że jest jakaś kasta ludzi, prezesi firm, którzy mają prawo do pedofilii. (...) Bienuk powinien przestać się bać jako pierwszy. Złam się! Ciebie też chcieli załatwić!

Sylwester Latkowski zaapelował także do Borysa Szyca.

Chciałbym zacząć od apelu do Borysa Szyca. Borys może czas wytłumaczyć się, tak jak mi się tłumaczyłeś, że byłes pijany wtedy, ze ćpałeś, że mało pamiętasz. Chcę, zebyś powiedział opinii publicznej czego byłeś świadkiem, co robiłeś, czego nie robiłeś. (...) czas może wreszcie doprowadzić do sytuacji takiej, żebyś po prostu powiedział prawdę. Mam taką samą prośbę do Majdana, do Wojewódzkiego, do tych dziewczyn, które tam mignęły. Opowiedzcie o tym, opowiedzcie o tym co się działo.

Czy gwiazdy odniosą się do personalnego apelu Sylwestra Latkowskiego na antenie TVP? Czy postanowią wystosować pozwy? Pierwsza zapowiedź już jest. Pozew przeciwko Latkowskiemu i TVP zapowiedział Kuba Wojewódzki.

...ja nie powiem – Nic się nie stało. Idę z tobą i TVP do sądu. Postaram się wyrwać z 2 miliardów złotych dotacji dla tak zwanej telewizji publicznej tyle ile się da. Dla tych, którzy potrafią wykorzystać te pieniądze w imię miłości i pomocy innym - napisał m.in. Wojewódzki na Facebooku.

Wcześniej sprawę obecności Natalii Siwiec w zwiastunie skomentował jej mąż:

Absolutnie nie mamy związku ze sprawą. To ewidentne działanie tylko dla zrobienia szumu wokół filmu - powiedział w rozmowie z portalem plotek.pl Mariusz Raduszewski.

Natalia Siwiec oraz jej mąż chcą wydać specjalne oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku w dokumencie "Nic się nie stało".

