Okazuje się, że Rafał Maślak od lat ma problemy z tarczycą. W rozmowie z "Faktem" wyznał, że jego choroba zaczęła się już 7 lat temu, gdy drastycznie schudł aż 20 kg! Niestety, lekarz rodzinny nie wiedział, co mu dolega i gwiazdor trafił do szpitala.

- Kiedy trafiłem do szpitala wykryto, że mam nadczynność tarczycy i dobrano mi leki, które brałem przez rok. Niestety w ogóle nie działały. Dalej źle się czułem, więc zostałem skierowany na leczenie jodem promieniotwórczym. Nie wiedziałem, co to dokładnie oznacza, ale to była darmowa forma leczenia, więc się na nią zdecydowałem. Pojechałem do Gorzowa Wielkopolskiego na zabieg - wyznał Rafał Maślak w rozmowie z "Faktem".