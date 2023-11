1 z 7

Rafał Maślak zagra w znanym serialu TVP

Rafał Maślak zagra w serialu! Przed Misterem, modelem oraz jurorem w programie "Supermodelka Plus Size" nowe wyzwanie zawodowe. Rafał Maślak otrzymał propozycję zagrania w popularnym serialu Telewizji Polskiej. Model propozycję przyjął, co oznacza, że już niedługo zobaczymy go u boku lubianych bohaterów serialu... Jakiego? W jaką postać wcieli się Rafał Maślak? I jak wypadł na planie?

Wszystkiego dowiecie się z galerii!

