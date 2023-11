2 z 6

Piosenka Margaret niedawno zadebiutowała na szwedzkim iTunes i od razu powędrowała... na 1. miejsce najchętniej ściąganych utworów! To pierwszy raz w historii kiedy polski artysta dotarł na szczyt takiej listy. Jak widać, "In My Cabana" w Szwecji cieszy się ogromną popularnością (Margaret pokonała m.in. duet Demi Lovato & Luis Fonsi, Ed'a Sheerana czy Camilę Cabello). Brawo dla Margaret!

